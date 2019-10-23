Украина поднимет в ООН вопрос осуждения журналиста Асеева
Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что украинская сторона планирует поднять в ООН вопрос осуждения так называемым "Верховным судом" так называемой "Донецкой народной республики" украинского журналиста Станислава Асеева.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь: "На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, которое занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву как печальный пример политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека".
Детали: Николенко добавил, что на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, украинские дипломаты говорили об ограничении и преследовании журналистов и активистов в ОРДЛО.
Напомним:
- Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".
Предыстория:
- Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
- 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.