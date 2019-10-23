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Украина поднимет в ООН вопрос осуждения журналиста Асеева

Среда, 23 октября 2019, 01:51

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что украинская сторона планирует поднять в ООН вопрос осуждения так называемым "Верховным судом" так называемой "Донецкой народной республики" украинского журналиста Станислава Асеева.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, которое занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву как печальный пример политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека".

Детали: Николенко добавил, что на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, украинские дипломаты говорили об ограничении и преследовании журналистов и активистов в ОРДЛО.

Напомним:

  • Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ОРДЛОООНполитзаключенные
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