Украина нарушит в ООН вопрос осуждения журналиста Асеева

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Среда, 23 октября 2019, 01:51

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что украинская сторона планирует поднять в ООН вопрос осуждения так называемым "Верховным судом" так называемой "Донецкой народной республики" украинского журналиста Станислава Асеева.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, которое занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поставит вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву как печальный пример политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека".

Детали: Николенко добавил, что на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, украинские дипломаты говорили об ограничении и преследовании журналистов и активистов в ОРДЛО.

Напомним:

  • Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО ООН политзаключенные


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