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Претендент на должность Кличко живет в незаконном особняке на Трухановом острове – СМИ

Среда, 23 октября 2019, 09:38
Претендент на должность Кличко живет в незаконном особняке на Трухановом острове – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларировать имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве.

Источник: Bihus.info, "Украинская правда"

Детали: Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

 

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

 

Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

 

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это – частная территория.

 

Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

 

Сам Ткаченко заявил "Украинской правде", что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове – но не тот, что на фото у журналистов.

Депутат и претендент на пост главы КГГА заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

Предыстория:

  • Александр Ткаченко – бывший генеральный директор "1+1 Медиа", бывший журналист, телеведущий и продюсер, теперь – народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады IX созыва.
  • Баллотируясь в нардепы, Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева - хотя якобы не планировал этого.
  • Позже Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев – столице Украины, внесенный Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".
  • В октябре Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
  • Ткаченко просил премьер-министра Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.
  • Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.
  • В его декларации за 2018 год значится, что Ткаченко принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".
  • Кроме того, Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО ("Солюшнз", "Вижн ТВ", "Вижн Медиа", "Плюс ТВ", "Бабель", "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Планета кино", "НТМ") и 2-х частных обществ – "Синема Лав Лтд" (Великобритания) и "А.Т.Трейдинг".

УП, дополнено

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Темы: ТкаченкодекларацииКиев
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