Претендент на должность Кличко живет в незаконном особняке на Трухановом острове – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларировать имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве.

Источник: Bihus.info, "Украинская правда"

Детали: Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это – частная территория.

Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

Сам Ткаченко заявил "Украинской правде", что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове – но не тот, что на фото у журналистов.

Депутат и претендент на пост главы КГГА заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

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