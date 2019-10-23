Претендент на должность Кличко живет в незаконном особняке на Трухановом острове – СМИ

Претендент на должность Кличко имеет незаконный особняк на Трухановом острове

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Среда, 23 октября 2019, 09:38

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларировать имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве.

Источник: Bihus.info

Детали: Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

 

Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

 

Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.

 

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это – частная территория.

 

Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

 

Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего главу КГГА и городского главу столицы Виталия Кличко.

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Темы: Ткаченко декларации Киев


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