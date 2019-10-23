Претендент на должность Кличко живет в незаконном особняке на Трухановом острове – СМИ

Претендент на должность Кличко имеет незаконный особняк на Трухановом острове
Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко пользуется незадекларировать имением в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве.
Источник: Bihus.info
Детали: Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.
Основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером на крыльце расположены посреди участка земли в 4 гектара.
Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".
Строить на этой земле жилье запрещено: это земля лесного фонда, принадлежащего к прибрежной защитной полосе, она входит в охранную зону.
Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это – частная территория.
Фото с этого незаконного имении на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.
Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего главу КГГА и городского главу столицы Виталия Кличко.
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