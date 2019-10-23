Ткаченко: Дом на Трухановом острове арендовал, в декларации будет
Народный депутат от "Слуги народа" и претендент на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявляет, что только арендовал на полгода дом на Трухановом острове в Киеве.
Источник: комментарий Ткаченко "Украинской правде" по поводу публикации в Bihus.info
Прямая речь: "Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом.
Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом.
Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год".
Детали: Журналисты Bihus.ibfo опубликовали материал о том, что Ткаченко то ли пользуется, то ли владеет особняком в природоохранной зоне на Трухановом острове: на участке 4 га расположен большой дом и два меньших, а также озерцо.
Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Это земля лесного фонда – и строить жилье на ней запрещено.
В мае 2018 года Ткаченко тоже публиковал фото на фоне дома на Трухановом острове. Но в декларации за 2018 год информации об этом доме не было.
Теперь Bihus.info отреагировал на комментарий нардепа: "Фотографии в социальных сетях Александра Ткаченко и его жены опровергают "опровержение" нардепа. Фотографии супругов на Трухановом начали появляться еще в 2017-м. Значительное количество из них сделаны не просто на острове, а у указанного дома".
Журналисты также отметили, что длительное пользование недвижимостью должно быть задекларировано.
Предыстория:
- Александр Ткаченко – бывший генеральный директор "1+1 Медиа", бывший журналист, телеведущий и продюсер, теперь – народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады IX созыва.
- Баллотируясь в нардепы, Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева - хотя якобы не планировал этого.
- Позже Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киев – столице Украины, внесенный Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".
- В октябре Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
- Ткаченко просил премьер-министра Алексея Гончарука провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.
- Ткаченко начал предвыборную кампанию с критики старой власти и обещания за год построить наземное метро на Троещину.
- В его декларации за 2018 год значится, что Ткаченко принадлежит 5% телерадиокомпании "Студия 1+1", 25% ООО "Бабель", почти 17% "Квартал ТВ", почти 17% "1+1 продакшн".
- Кроме того, Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО ("Солюшнз", "Вижн ТВ", "Вижн Медиа", "Плюс ТВ", "Бабель", "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Планета кино", "НТМ") и 2-х частных обществ – "Синема Лав Лтд" (Великобритания) и "А.Т.Трейдинг".