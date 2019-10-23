Ткаченко: Дом на Трухановом острове арендовал, в декларации будет

Народный депутат от "Слуги народа" и претендент на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявляет, что только арендовал на полгода дом на Трухановом острове в Киеве.

Источник: комментарий Ткаченко "Украинской правде" по поводу публикации в Bihus.ibfo

Прямая речь: "Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом.

Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом.

Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год".

Детали: Журналисты Bihus.ibfo опубликовали материал о том, что Ткаченко то ли пользуется, то ли владеет особняком в природоохранной зоне на Трухановом острове: на участке 4 га расположен большой дом и два меньших, а также озерцо.

Этот участок город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Это земля лесного фонда – и строить жилье на ней запрещено.

В мае 2018 года Ткаченко тоже публиковал фото на фоне дома на Трухановом острове. Но в декларации за 2018 год информации об этом доме не было.

Предыстория: