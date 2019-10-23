Зеленський: Сказав Штайнмаєру, що в Україні він популярніший за мене

Президент Володимир Зеленський сказав президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, що через його формулу той став більш відомий в Україні ніж Зеленський.

Джерело: Інтерв’ю Зеленського виданню "Сьогодні"

Пряма мова: "Я йому сказав, що завдяки вашій формулі, ваше прізвище популярніше за моє в Україні. У нас була дуже добра зустріч, предметна зустріч. Всі працюють над тим, щоб у нас з’явилася дата "нормандської зустрічі". І сам президент Штайнмаєр теж цього дуже хоче".

Деталі: Зеленський також сказав, що є домовленість про зустріч у нормандському форматі після того як буде погоджений текст формули Штайнмаєра і після розведення військ в трьох ділянках на Донбасі. В Станиці Луганській це відбулося, а в Золотому і Петрівському тривають підготовчі роботи.

Що було раніше: Офіс президента повідомив, що Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у рамках робочого візиту до Японії.

Чому це важливо: Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька багаточисельних акцій протесту.

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