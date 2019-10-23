Зеленський в Японії поговорив зі Штайнмаєром про Донбас

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у рамках робочого візиту до Японії.

Джерело: сайт Офісу президента України

Деталі: Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.

Фото ОПУ

Зеленський наголосив, що досягнення миру на сході країни є безумовним пріоритетом для нього і його команди.

Він також подякував Штайнмаєру за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

За словами Зеленського, Україна виконала свою частину для відновлення роботи "Нормандської четвірки", тож він розраховує на проведення "нормандської зустрічі" найближчим часом.

Президент також запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Чому це важливо: Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька багаточисельних акцій протесту.

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