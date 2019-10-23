Зеленський в Японії поговорив зі Штайнмаєром про Донбас

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Середа, 23 жовтня 2019, 08:18

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у рамках робочого візиту до Японії.

Джерело: сайт Офісу президента України

Деталі: Сторони обговорили нинішню ситуацію на Донбасі.  

 
Фото ОПУ

Зеленський наголосив, що досягнення миру на сході країни є безумовним пріоритетом для нього і його команди.

Він також подякував Штайнмаєру за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни на Донбасі.

За словами Зеленського, Україна виконала свою частину для відновлення роботи "Нормандської четвірки", тож він розраховує на проведення "нормандської зустрічі" найближчим часом.

Президент також запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Чому це важливо: Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька багаточисельних акцій протесту.

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Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.
  • Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
  • 3 жовтня Зеленський наголосив, що вибори на поки непідконтрольній Києву території Донбасу можуть пройти лише за українським законодавством.
  • На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію". За даними поліції, в акції взяли участь 10 тисяч людей. 
  • 10 жовтня в ході зустрічі з журналістами на Фудмаркеті в Києві Зеленський заявив, що закон про статус Донбасу не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
  • За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців не підтримують надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремим територіям Донецької та Луганської областей і проти "компромісів" заради миру.
  • 14 жовтня в Києві пройшла акція "Ні капітуляції" за участі десятків тисяч людей.
  • 22 жовтня у Кремлі заявили, що вести підготовку до саміту в "нормандському форматі" наразі неможливо, оскільки зараз змінюється позиція однієї зі сторін переговорів.

Українська правда

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Теми: Зеленський формула Штайнмаєра Японія


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