Зеленский: Сказал Штайнмайеру, что он в Украине популярнее меня

Президент Владимир Зеленский сказал президенту Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, что из-за его формулу тот стал более известен в Украине чем Зеленский.

Источник: Интервью Зеленского изданию "Сегодня"

Прямая речь: "Я ему сказал, что благодаря вашей формуле, ваша фамилия популярнее моей в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата "нормандской встречи". И сам президент Штайнмайер тоже этого очень хочет".

Детали: Зеленский также сказал, что есть договоренность о встрече в нормандском формате после того как будет согласован текст формулы Штайнмайера и после разведения войск в трех участках на Донбассе. В Станице Луганской это произошло, а в Золотом и Петровском продолжаются подготовительные работы.

Что было раньше: Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.

Почему это важно: Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, какую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многочисленных акций протеста.

Читайте также: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск