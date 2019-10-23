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Арештовані донори кампанії Трампа Фруман і Парнас не визнали свою провину

Середа, 23 жовтня 2019, 20:27

Донори політичної кампанії Дональда Трампа Лев Парнас та Ігор Фруман, заарештовані за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній та незаконному лобіюванні інтересів іншої держави, не визнали свою провину.

Джерело: BBC

Деталі: Бізнесмени заявили про свою невинність у федеральному суді.

У середу Парнас перед засіданням суду повідомив журналістам, що "захищатиме себе в суді до останнього".

Парнас не сумнівається, що "справедливість буде встановлена" і він буде виправданий.

Що було раніше: 18 жовтня бізнесмени Девід Корреа та Андрій Кукушкін, заарештовані у справі незаконного фінансування політичної кампанії президента США Дональда Трампа, не визнали свою провину.

Корреа та Кукушкіну оголосили про підозри після арешту Фрумана та Парнаса, їхніх бізнес-партнерів.

Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

Передісторія:

  • Уродженців України й Білорусі Фрумана і Парнаса затримали у США 9 жовтня. 10 жовтня суд ухвалив узяти їх під арешт. Адвокат Трампа Руді Джуліані називав їх своїми клієнтами.
  • Невдовзі після арешту Фрумана і Парнаса затримали Корреа та Кукушкіна за тим самим звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії Трампа.
  • Фрумана і Парнаса також звинуватили у фінансовому шахрайстві та незаконному лобіюванні інтересів іншої держави.
  • Бізнесмени лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни.

Українська правда

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Теми: ТрампСША
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