Арештовані донори кампанії Трампа Фруман і Парнас не визнали свою провину

Донори політичної кампанії Дональда Трампа Лев Парнас та Ігор Фруман, заарештовані за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній та незаконному лобіюванні інтересів іншої держави, не визнали свою провину.

Джерело: BBC

Деталі: Бізнесмени заявили про свою невинність у федеральному суді.

У середу Парнас перед засіданням суду повідомив журналістам, що "захищатиме себе в суді до останнього".

Парнас не сумнівається, що "справедливість буде встановлена" і він буде виправданий.

Що було раніше: 18 жовтня бізнесмени Девід Корреа та Андрій Кукушкін, заарештовані у справі незаконного фінансування політичної кампанії президента США Дональда Трампа, не визнали свою провину.

Корреа та Кукушкіну оголосили про підозри після арешту Фрумана та Парнаса, їхніх бізнес-партнерів.

Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа

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