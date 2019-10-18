Заарештовані у справі незаконного фінансування Трампа не визнали свою провину 

Бізнесмени Девід Корреа та Андрій Кукушкін, заарештовані у справі незаконного фінансування політичної кампанії президента США Дональда Трампа, не визнали свою провину.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Корреа та Кукушкіну оголосили про підозри після арешту їх бізнес-партнерів Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, які є клієнтами Рудольфа Джуліані, адвоката Трампа.

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