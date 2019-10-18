Заарештовані у справі незаконного фінансування Трампа не визнали свою провину
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 01:31
Бізнесмени Девід Корреа та Андрій Кукушкін, заарештовані у справі незаконного фінансування політичної кампанії президента США Дональда Трампа, не визнали свою провину.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Корреа та Кукушкіну оголосили про підозри після арешту їх бізнес-партнерів Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, які є клієнтами Рудольфа Джуліані, адвоката Трампа.
Передісторія:
- Раніше в США затримали підприємців зі штату Флорида Ігоря Фрумана й Льва Парнаса, Девіда Корреа, а також жителя Каліфорнії Андрія Кукушкіна (Фруман і Кукушкін мають українське коріння).
- Їх звинуватили в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві й незаконному лобіюванні інтересів іншої держави.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни. За даними журналістів, Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським під час його інавгурації.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- Прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Джуліані під час його діяльності в Україні.
- Усе це відбувається на тлі передвиборчого скандалу в США довкола липневої розмови американського та українського президентів, під час якої Дональд Трамп нібито схиляв Володимира Зеленського розслідувати справу сина свого потенційного конкурента Джо Байдена.
- Колишній генпрокурор України Юрій Луценко розповідав, що на зустрічі з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані обговорював справу компанії Burisma, з якою пов’язаний Хантер Байден.
- Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
Українська правда