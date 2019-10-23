Арестованные доноры кампании Трампа Фруман и Парнас не признали свою вину

Доноры кампании Дональда Трампа Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и незаконном лоббировании интересов другого государства, не признали свою вину.

Источник: BBC

Детали: Бизнесмены заявили о своей невиновности в федеральном суде.

Также в среду Парнас перед заседанием суда сообщил журналистам, что "будет защищать себя в суде до последнего".

Парнас не сомневается, что "справедливость будет восстановлена" и он будет оправдан.

Что было раньше: 18 октября бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованные по делу незаконного финансирования кампании Трампа, не признали свою вину.

Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Фрумана и Парнаса.

Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

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