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Арестованные доноры кампании Трампа Фруман и Парнас не признали свою вину

Среда, 23 октября 2019, 20:27

Доноры кампании Дональда Трампа Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и незаконном лоббировании интересов другого государства, не признали свою вину.

Источник: BBC

Детали: Бизнесмены заявили о своей невиновности в федеральном суде.

Также в среду Парнас перед заседанием суда сообщил журналистам, что "будет защищать себя в суде до последнего".

Парнас не сомневается, что "справедливость будет восстановлена" и он будет оправдан.

Что было раньше: 18 октября бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованные по делу незаконного финансирования  кампании Трампа, не признали свою вину.

Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Фрумана и Парнаса.

Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория:

  • Уроженцев Украины и Беларуси Фрумана и Парнаса задержали в США 9 октября. 10 октября суд постановил взять их под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл их своими клиентами.
  • Вскоре после ареста Фрумана и Парнаса задержали Корреа и Кукушкина по тому же обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании Трампа.
  • Фрумана и Парнаса обвинили также финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.
  • Бизнесмены лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Украинская правда
Темы: ТрампСША
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