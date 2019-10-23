Арестованные доноры кампании Трампа Фруман и Парнас не признали свою вину
Доноры кампании Дональда Трампа Лев Парнас и Игорь Фруман, арестованные по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и незаконном лоббировании интересов другого государства, не признали свою вину.
Источник: BBC
Детали: Бизнесмены заявили о своей невиновности в федеральном суде.
Также в среду Парнас перед заседанием суда сообщил журналистам, что "будет защищать себя в суде до последнего".
Парнас не сомневается, что "справедливость будет восстановлена" и он будет оправдан.
Что было раньше: 18 октября бизнесмены Дэвид Корреа и Андрей Кукушкин, арестованные по делу незаконного финансирования кампании Трампа, не признали свою вину.
Корреа и Кукушкину объявили о подозрениях после ареста их бизнес-партнеров Фрумана и Парнаса.
Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа
Предыстория:
- Уроженцев Украины и Беларуси Фрумана и Парнаса задержали в США 9 октября. 10 октября суд постановил взять их под арест. Адвокат Трампа Руди Джулиани называл их своими клиентами.
- Вскоре после ареста Фрумана и Парнаса задержали Корреа и Кукушкина по тому же обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании Трампа.
- Фрумана и Парнаса обвинили также финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.
- Бизнесмены лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
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