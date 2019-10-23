"Поліграф-челендж": нардеп Качура похизувався пройденим тестом
Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура пройшов тест на детекторі брехні і заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень у лобіюванні законів і отриманні хабара.
Джерело: Качура у Facebook
Пряма мова: Друзі, тільки що я пройшов тест на детекторі брехні, який чітко вказав, що я не маю жодного відношення не до олігархічних кланів, не до будь-яких корупційних схем...
І давайте розповімо суспільству про всі правки й законопроекти, які нами подавалися.
Деталі: Качура проходив тест російською.
Качура також оголосив "поліграф-челендж", закликавши інших нардепів "у тому числі від фракції Слуга народу" протягом 5 днів пройти тест на поліграфі.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.
23 жовтня Качура висловив бажання пройти детектор брехні.
Зокрема, нардеп хотів відповісти на детекторі брехні на питання щодо отримання хабара за подачу та лобіювання законопроекту 2047-1.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
- Законопроєкт №2047 дозволяє ліквідувати "схему", але альтернативний законопроєкт №2047-1 "слуг народу" дозволяє її зберегти.
- Качура, один із головних ініціаторів альтернативного законопроєкту, заперечує, що відстоює інтереси нинішніх майданчиків, які пов'язують з Яценком.
- За його словами, законопроєкт, навпаки, вирішує проблему монополії авторизованих майданчиків, тому що змінює процедуру і усуває бар'єри для виходу на цей ринок інших гравців.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.