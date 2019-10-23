"Поліграф-челендж": нардеп Качура похизувався пройденим тестом

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура пройшов тест на детекторі брехні і заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень у лобіюванні законів і отриманні хабара.

Джерело: Качура у Facebook

Пряма мова: Друзі, тільки що я пройшов тест на детекторі брехні, який чітко вказав, що я не маю жодного відношення не до олігархічних кланів, не до будь-яких корупційних схем...

І давайте розповімо суспільству про всі правки й законопроекти, які нами подавалися.

Деталі: Качура проходив тест російською.

Качура також оголосив "поліграф-челендж", закликавши інших нардепів "у тому числі від фракції Слуга народу" протягом 5 днів пройти тест на поліграфі.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагають, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради, та автори кількох законопроектів пройшли детектор брехні.

23 жовтня Качура висловив бажання пройти детектор брехні.

Зокрема, нардеп хотів відповісти на детекторі брехні на питання щодо отримання хабара за подачу та лобіювання законопроекту 2047-1.

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