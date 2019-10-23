"Полиграф-челлендж": нардеп Качура похвастался пройденным тестом
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура прошел тест на детекторе лжи и заявил, что полиграф доказал необоснованность обвинений в лоббировании законов и получении взятки.
Источник: Качура в Facebook
Прямая речь: "Друзья, только что я прошел тест на детекторе лжи, который четко указал, что я не имею никакого отношения ни к олигархическим кланам, ни к каким-либо коррупционным схемам...
И давайте расскажем обществу обо всех правках и законопроектах, которые нами подавались".
Детали: Качура проходил тест на русском языке.
Качура также объявил "полиграф-челлендж", призвав других нардепов "в том числе от фракции Слуга народа" в течение 5 дней пройти тест на полиграфе.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи .
23 октября Качура выразил желание пройти детектор лжи. В частности, нардеп хотел ответить на детекторе лжи на вопрос о получении взятки за подачу и лоббирование законопроекта 2047-1.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к Антону Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
- Законопроект №2047 позволяет ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
- Качура, один из главных инициаторов альтернативного законопроекта, отрицает, что отстаивает интересы нынешних площадок, которые связывают с Яценко.
- По его словам, законопроект, напротив, решает проблему монополии авторизованных площадок, так как меняет процедуру и устраняет барьеры для выхода на этот рынок других игроков.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.