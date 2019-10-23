"Полиграф-челлендж": нардеп Качура похвастался пройденным тестом

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура прошел тест на детекторе лжи и заявил, что полиграф доказал необоснованность обвинений в лоббировании законов и получении взятки.

Источник: Качура в Facebook

Прямая речь: "Друзья, только что я прошел тест на детекторе лжи, который четко указал, что я не имею никакого отношения ни к олигархическим кланам, ни к каким-либо коррупционным схемам...

И давайте расскажем обществу обо всех правках и законопроектах, которые нами подавались".

Детали: Качура проходил тест на русском языке.

Качура также объявил "полиграф-челлендж", призвав других нардепов "в том числе от фракции Слуга народа" в течение 5 дней пройти тест на полиграфе.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи .

23 октября Качура выразил желание пройти детектор лжи. В частности, нардеп хотел ответить на детекторе лжи на вопрос о получении взятки за подачу и лоббирование законопроекта 2047-1.

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