Партія Порошенка виграла суд проти каналу з орбіти Медведчука

7494 перегляди
Четвер, 24 жовтня 2019, 01:48

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу щодо захисту ділової репутації проти телеканалу "NewsOne", який пов’язують із Віктором Медведчуком. 

Джерело: заява партії "ЄС", постанова Касаційного господарського суду 

Деталі: У жовтні 2018 року компанія "Новини 24" (юридична назва телеканалу "NewsOne" – УП) звернулась до суду з позовом проти партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з вимогою спростувати публікацію на веб-сайті партії з приводу призначення нового керівництва телеканалу "NewsOne" У ній йшлося про прокремлівську позицію каналу. 

Касаційний господарський суд постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, якими було відмовлено позивачу у задоволенні вимог, а касаційну скаргу – залишити без задоволення.

"Європейська солідарність" заявила, що таким чином відстояла "право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції".

Чому це важливо: Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.

2 жовтня стало відомо, що Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "NewsOne".

Нагадаємо:

  • 22 жовтня у партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.

Ольга Гетьманець, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Медведчук Європейська солідарність телебачення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Надмірне втручання – "Схеми" відреагували на доступ ДБР до даних редакції 23 жовтня 2019, 17:38
Порошенко і Мальдіви: суд дав ДБР доступ до даних журналістів "Схем" 23 жовтня 2019, 16:20
Коломойський порадив Порошенку бути обережнішим у висловлюваннях 22 жовтня 2019, 15:47
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
дослідження

Лише третина українців готові відстоювати своє право на життя без цигарок

Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

сім'я

Ця фраза допоможе припинити подружню суперечку