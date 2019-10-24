Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія Порошенка виграла суд проти каналу з орбіти Медведчука

Четвер, 24 жовтня 2019, 01:48

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу щодо захисту ділової репутації проти телеканалу "NewsOne", який пов’язують із Віктором Медведчуком. 

Джерело: заява партії "ЄС", постанова Касаційного господарського суду 

Деталі: У жовтні 2018 року компанія "Новини 24" (юридична назва телеканалу "NewsOne" – УП) звернулась до суду з позовом проти партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з вимогою спростувати публікацію на веб-сайті партії з приводу призначення нового керівництва телеканалу "NewsOne" У ній йшлося про прокремлівську позицію каналу. 

Касаційний господарський суд постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, якими було відмовлено позивачу у задоволенні вимог, а касаційну скаргу – залишити без задоволення.

"Європейська солідарність" заявила, що таким чином відстояла "право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції".

Чому це важливо: Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Вадима Рабиновича та Юрія Бойка.

2 жовтня стало відомо, що Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "NewsOne".

Нагадаємо:

  • 22 жовтня у партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ПорошенкоМедведчукЄвропейська солідарністьтелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: