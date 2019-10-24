Партія Порошенка виграла суд проти каналу з орбіти Медведчука

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу щодо захисту ділової репутації проти телеканалу "NewsOne", який пов’язують із Віктором Медведчуком.

Джерело: заява партії "ЄС", постанова Касаційного господарського суду

Деталі: У жовтні 2018 року компанія "Новини 24" (юридична назва телеканалу "NewsOne" – УП) звернулась до суду з позовом проти партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з вимогою спростувати публікацію на веб-сайті партії з приводу призначення нового керівництва телеканалу "NewsOne" У ній йшлося про прокремлівську позицію каналу.

Касаційний господарський суд постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, якими було відмовлено позивачу у задоволенні вимог, а касаційну скаргу – залишити без задоволення.

"Європейська солідарність" заявила, що таким чином відстояла "право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції".

Чому це важливо: Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.

2 жовтня стало відомо, що Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "NewsOne".

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