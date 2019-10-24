Партія Порошенка виграла суд проти каналу з орбіти Медведчука
Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу щодо захисту ділової репутації проти телеканалу "NewsOne", який пов’язують із Віктором Медведчуком.
Джерело: заява партії "ЄС", постанова Касаційного господарського суду
Деталі: У жовтні 2018 року компанія "Новини 24" (юридична назва телеканалу "NewsOne" – УП) звернулась до суду з позовом проти партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з вимогою спростувати публікацію на веб-сайті партії з приводу призначення нового керівництва телеканалу "NewsOne" У ній йшлося про прокремлівську позицію каналу.
Касаційний господарський суд постановив залишити без змін рішення Господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, якими було відмовлено позивачу у задоволенні вимог, а касаційну скаргу – залишити без задоволення.
"Європейська солідарність" заявила, що таким чином відстояла "право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції".
Чому це важливо: Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.
2 жовтня стало відомо, що Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "NewsOne".
Нагадаємо:
- 22 жовтня у партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що телеканал "1+1", співвласником якого є олігарх Ігор Коломойський, розповсюджує брехню через сюжет про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua