Нацрада офіційно попросила суд забрати ліцензію у NewsOne
Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.
Джерело: Прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва
Дослівно: Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною адміністративною справою.
Деталі: Вказується, що раніше до суду надійшли позови від ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (логотип NewsOne) щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог Закону України "Про інформацію".
Водночас, ОАСК просили скасувати результати відповідної перевірки.
Передісторія:
- 5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") через мову ворожнечі в ефірі.
- На початку липня телеканали NewsOne та російський пропагандистський канал "Россия 24" анонсували телеміст "Треба поговорити".
- Згодом NewsOne скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".
- Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Джерела у партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" розповіли, що ідея про телеміст належала члену партії Сергію Льовочкінуі була лиш передвиборчою стратегією.
- У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Медведчуку монополізуватиукраїнське телебачення.
- 26 вересня Нацрада не продовжила ліцензію групі каналів "112-Україна".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua