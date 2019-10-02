Нацрада офіційно попросила суд забрати ліцензію у NewsOne

Національна ради України з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.

Джерело: Прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва

Дослівно: Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною адміністративною справою.

Деталі: Вказується, що раніше до суду надійшли позови від ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (логотип NewsOne) щодо визнання протиправним та скасування рішення Нацради щодо призначення позапланової виїзної перевірки телеканалу на предмет дотримання вимог Закону України "Про інформацію".

Водночас, ОАСК просили скасувати результати відповідної перевірки.

Передісторія: