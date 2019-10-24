Партия Порошенко выиграла суд против канала с орбиты Медведчука

Политическая партия "Европейская солидарность" выиграла судебное дело о защите деловой репутации против телеканала "NewsOne", который связывают с Виктором Медведчуком.

Источник: заявление партии "ЕС", постановление Кассационного хозяйственного суда

Детали: В октябре 2018 года компания "Новости 24" (юридическое название телеканала "NewsOne" – УП), обратилась в суд с иском против партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"" с требованием опровергнуть публикацию на сайте партии по поводу назначения нового руководства телеканала "NewsOne". В ней говорилось о прокремлевской позиции канала.

Кассационный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которыми телеканалу было отказано в удовлетворении требований, а кассационную жалобу не удовлетворил.

"Европейская солидарность" заявила, что таким образом отстояла "право народных депутатов и фракций в Верховной Раде на свободу выражения собственной позиции".

Почему это важно: Телеканалы "NewsOne" и "112 Украина", которые формально принадлежат Тарасу Козаку, постоянно демонстрируют позицию пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина, а также Виктора Рабиновича и Владимира Бойко.

2 октября стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание телеканала "NewsOne".

Напомним: