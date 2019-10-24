Держдеп має опублікувати документи щодо України впродовж місяця – CNN
Четвер, 24 жовтня 2019, 03:47
Федеральний суддя дав Державному департаменту США 30 днів для оприлюднення пов’язаних з Україною документів.
Джерело: CNN
Деталі: Мають бути опубліковані повідомлення між держсекретарем Майком Помпео та особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.
Позов з вимогою оприлюднити документи подала наглядова група American Oversight, яка наполягала на розкритті інформації щодо можливого тиску на українське керівництво.
Також наглядова група просила в суді оприлюднити записи, які пов’язані із відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.
Нагадаємо:
- Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відмовився співпрацювати з Конгресом США у справі щодо тиску на Україну.
- Колишній посол США в Україні Марі Йованович у промові перед законодавцями Конгресу заявила, що її відкликання стало прямим результатом тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
Ольга Гетьманець, УП