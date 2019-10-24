Держдеп має опублікувати документи щодо України впродовж місяця – CNN

Федеральний суддя дав Державному департаменту США 30 днів для оприлюднення пов’язаних з Україною документів.

Джерело: CNN

Деталі: Мають бути опубліковані повідомлення між держсекретарем Майком Помпео та особистим адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Позов з вимогою оприлюднити документи подала наглядова група American Oversight, яка наполягала на розкритті інформації щодо можливого тиску на українське керівництво.

Також наглядова група просила в суді оприлюднити записи, які пов’язані із відкликанням посла США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо:

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відмовився співпрацювати з Конгресом США у справі щодо тиску на Україну.

Колишній посол США в Україні Марі Йованович у промові перед законодавцями Конгресу заявила, що її відкликання стало прямим результатом тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент.

Передісторія: