Госдеп должен опубликовать документы по Украине в течение месяца – CNN

456 просмотров
Четверг, 24 октября 2019, 03:47

Федеральный судья дал Государственному департаменту США 30 дней для обнародования связанных с Украины документов.

Источник: CNN

Детали: Должны быть опубликованы сообщения между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Иск с требованием обнародовать документы подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о возможном давлении на украинское руководство.

Также наблюдательная группа просила в суде обнародовать записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним:

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину.
  • Бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что она была отозвана в связи с давлением президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США импичмент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп говорит, что не знает Тейлора 24 октября 2019, 03:05
Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по делу Трампа 23 октября 2019, 20:58
Арестованные доноры кампании Трампа Фруман и Парнас не признали свою вину 23 октября 2019, 20:27
Все новости
Главные новости
Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не было – Горбатюк
Рябошапка уволил Горбатюка из ГПУ
Похищенного под Киевом младенца нашли
Порошенко и Мальдивы: суд дал ГБР доступ к данным журналистов "Схем"
Все новости
еда

5 советов, как питаться осенью

Фото

Гаджеты станут чувствительными к щекотке – для них создали кожу

экология

Бананы могут стать дефицитом. Когда и почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів