Госдеп должен опубликовать документы по Украине в течение месяца – CNN

Федеральный судья дал Государственному департаменту США 30 дней для обнародования связанных с Украины документов.

Источник: CNN

Детали: Должны быть опубликованы сообщения между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Иск с требованием обнародовать документы подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о возможном давлении на украинское руководство.

Также наблюдательная группа просила в суде обнародовать записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину.

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что она была отозвана в связи с давлением президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Предыстория: