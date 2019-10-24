Госдеп должен опубликовать документы по Украине в течение месяца – CNN
Четверг, 24 октября 2019, 03:47
Федеральный судья дал Государственному департаменту США 30 дней для обнародования связанных с Украины документов.
Источник: CNN
Детали: Должны быть опубликованы сообщения между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Иск с требованием обнародовать документы подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о возможном давлении на украинское руководство.
Также наблюдательная группа просила в суде обнародовать записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.
Напомним:
- Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину.
- Бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что она была отозвана в связи с давлением президента Дональда Трампа на Госдепартамент.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Ольга Гетьманец, УП