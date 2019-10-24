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Госдеп должен опубликовать документы по Украине в течение месяца – CNN

Четверг, 24 октября 2019, 03:47

Федеральный судья дал Государственному департаменту США 30 дней для обнародования связанных с Украины документов.

Источник: CNN

Детали: Должны быть опубликованы сообщения между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Иск с требованием обнародовать документы подала наблюдательная группа American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о возможном давлении на украинское руководство.

Также наблюдательная группа просила в суде обнародовать записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним:

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом США по делу о давлении на Украину.
  • Бывший посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что она была отозвана в связи с давлением президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ТрампСШАимпичмент
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