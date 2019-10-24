Гончарук побывал на таможне в Черновицкой области и дал начальнику неделю

4696 просмотров
Четверг, 24 октября 2019, 19:45

Премьер-министр Алексей Гончарук побывал на границе с Румынией в Порубном Черновицкой области, посетовал на коррупцию и контрабанду и дал начальнику ГУ ДФС области Виталию Шпаку неделю на решение проблем.

Источник: Алексей Гончарук в Facebook

Детали: Гончарук ожидал увидеть очереди людей и машин, но их там не было.

Министр предположил, что к его приезду хорошо подготовились и рассказал, как водители ему жаловались на километровые очереди на всех таможенных пунктах.

Также вспомнил, что на таможне до сих пор не запущены стационарные сканеры: "Из семи сканеров, которые закупила ДФС, ни один не работает".

Упрекнул таможенников в реконструкции подъездных путей, на которую выделили деньги год назад, а "денег и дорог нет", и попросил генпрокурора Руслана Рябошапку наказать виновных.

Пожаловался на "бешеную" борьбу с контрабандой. Мол, отчеты с конфискованными тапками и шампанским есть, а "настоящая контрабанда в отчетность не попадает".

 

Прямая речь Гончарука: "Даю неделю начальнику главного управления ДФС в Черновицкой области Виталию Шпаку...

Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов - или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях".

Что было ранее: Гончарук запланировал на 24 октября рабочий визит в Черновицкую область.

Вылет его рейса задержался из-за сильного тумана.

Напомним:

  • 21 октября глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.
  • 22 октября Госбюро расследований начало досудебное расследование по делу неисправных сканеров на таможне. Сотрудников ГТС подозревают в нанесении ущерба госбюджету.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гончарук таможня


powered by lun.ua
Материалы по теме
Туман срывает планы премьера Гончарука 24 октября 2019, 13:02
Гончарук обсудил с премьером Польши квоты на автоперевозки 22 октября 2019, 20:45
Гончарук: Украина готова к отопительному сезону 21 октября 2019, 16:52
Все новости
Главные новости
Представил Медведчука, который дает мне деньги: Арахамия "сдал" полиграф
В Запорожье активистку ударили ножом, она в реанимации
Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ
В делу по Порошенко ГБР пришло с обысками к экс-нардепу
Все новости
психология

Почему нам трудно осознать неизбежность собственной смерти

история

Операция "Запад". Перевыполнение плана из депортаций украинцев

подкаст

Высокая температура и ОРВИ у детей: главное – без паники

Поиск по сайту
Архив
Весь архів