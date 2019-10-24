Гончарук побывал на таможне в Черновицкой области и дал начальнику неделю

Премьер-министр Алексей Гончарук побывал на границе с Румынией в Порубном Черновицкой области, повозмущался коррупцией и контрабандой и дал начальнику ГУ ДФС области Виталию Шпаку неделю на решение проблем.

Источник: Алексей Гончарук в Facebook

Детали: Гончарук ожидал увидеть очереди людей и машин, но их там не было.

Министр предположил, что к его приезду хорошо подготовились и рассказал, как водители ему жаловались на километровые очереди на всех таможенных пунктах.

Также вспомнил, что на таможне до сих пор не запущены стационарные сканеры: "Из семи сканеров, которые закупила ДФС, ни один не работает".

Упрекнул таможенников в реконструкции подъездных путей, на которую выделили деньги год назад, а "денег и дорог нет", и попросил генпрокурора Руслана Рябошапку наказать виновных.

Пожаловался на "бешеную" борьбу с контрабандой. Мол, отчеты с конфискованными тапками и шампанским есть, а "настоящая контрабанда в отчетность не попадает".

Прямая речь Гончарука: "Даю неделю начальнику главного управления ДФС в Черновицкой области Виталию Шпаку...

Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов - или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях".

Что было ранее: Гончарук запланировал на 24 октября рабочий визит в Черновицкую область.

Вылет его рейса задержался из-за сильного тумана.

Напомним: