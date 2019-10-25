За экс-нардепа Микитася внесли 80 миллионов залога

За эск-депутата Верховной Рады и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.

Источник: адвокат Микитася Павел Козлов в комментарии УП

Прямая речь: "Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти".

Детали: Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не с юрлица, а от близких родственников.

Он также добавил, что Микитась выйдет из СИЗО ориентировочно в полдень, или чуть позже.

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