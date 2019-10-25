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У перестрілці в Харкові вбили свідка у справі Вороненкова

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 16:15
У перестрілці в Харкові вбили свідка у справі Вороненкова

У п'ятницю в перестрілці в Шевченківському районі Харкова був убитий Володимир Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це "Ґратам" повідомив адвокат Святослав Пархоменко, захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина.

Поліція Харкова в п'ятницю повідомила про перестрілку на вулиці Клочківській біля входу в супермаркет "Восторг": нападники під'їхали на парковку супермаркету на автомобілі, розстріляли двох чоловіків з автоматичної зброї, а потім зникли. На місці злочину також виявили пістолет з глушником, який за словами поліції, міг належати жертвам нападу.

Згідно з повідомленням правоохоронців, один з постраждалих помер, а другий доставлений в лікарню. За інформацією харківського видання Newsroom, вижив - Георгій Ісаков, колишній заступник глави харківського відділення бійцівсього клубу "Оплот" Євгена Жиліна.

Ісаков, за інформацією харківських журналістів, мав зв'язки в кримінальних колах, затримувався за зберігання зброї і раніше вже був об'єктом замахів.

Поліція оголосила план перехоплення нападників. За попередніми даними, один з них, при спробі затримання на Південному вокзалі Харкова, підірвався на гранаті.

Начальник управління нацполіціі Харківської області Валерій Сокуренко в коментарі журналістам "Суспільного", назвав перестрілку "бандитськими розборками".

За його словами, після того як підозрюваний підірвав себе гранатою, поліція припинила оперативний пошук його спільників.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківВороненков
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