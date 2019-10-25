В перестрелке в Харькове убит свидетель в деле Вороненкова

В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом "Ґратам" сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

Полиция Харькова в пятницу сообщила о перестрелке на улице Клочковской возле входа в супермаркет "Восторг": нападавшие подъехали на парковку супермаркета на автомобиле, расстреляли двоих мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись. На месте преступления также обнаружен пистолет с глушителем, который по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.

Согласно сообщению правохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. По информации харьковского издания Newsroom, выживший – Георгий Исаков, бывший заместитель главы харьковского отделения спортивного клуба "Оплот" Евгения Жилина.

Исаков, по информации харьковских журналистов, имел связи в криминальных кругах, задерживался за хранение оружия и ранее уже был объектом покушений.

Полиция объявила план перехвата нападавших. По предварительным данным, один из них, при попытке задержания на Южном вокзале Харькова, подорвался на гранате.

Начальник управления нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко в комментарии журналистам "Суспильного", назвал перестрелку "бандитской разборкой".

По его словам, после того как подозреваемый подорвал себя гранатой, полиция прекратила оперативный поиск его сообщников.