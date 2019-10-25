Політв'язень Шумков у лікарні, в СІЗО Москви його не вивозили

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 16:34

Колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова, засудженого в Росії на 4 роки ув'язнення за звинуваченням у членстві в "Правом секторі" вивезли з колонії в тюремну лікарню в місті Торжок.

Джерело: коментар адвоката Шумкова Олексія Барановського "Українській правді"

Пряма мова: "Шумков дещо схуд, в порівнянні з тим, коли я його бачив минулого разу, але це і зрозуміло - в зв'язку з голодуванням.

Як це не дивно, почуває він себе краще, тому що став отримувати медичну допомогу, та й умови в лікарні кращі, ніж в "критій" частині колонії.

Поки не зрозуміло ні скільки часу він пробуде в тюремній лікарні, ні куди його відправлять після - назад в Вк-4 або кудись ще, оскільки з "четвірки" його забрали "з речами".

Деталі: За словами адвоката, інформація про те, що Шумкова перевезли з колонії в московське СІЗО не підтвердилася. Барановський уточнив, що 22 жовтня українця перевели в обласну тюремну лікарню, яка також знаходиться в Торжку.

 

Адвокат додав, що в залежності від подальшого розвитку подій, Шумков можливо припинить голодування, оскільки "з'явився якийсь конструктив у відносинах з тюремною владою і уповноваженими з правозахисту, але поки ситуація не вирішилася".

Він також повідомив, що до Шумкова в тюремну лікарню прибув священик з Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко, який раніше відвідував Володимира Балуха і Олега Сенцова.

Що було раніше: Шумков голодує з 15 жовтня, наполягаючи на припиненні "шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і Нормандському форматах".

Крім того, український політв'язень вимагав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової відповіді на свої звернення.

Передісторія:

  • Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
  • Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
  • За даними джерел "Української правди" в прикордонній службі, 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
  • Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
  • 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ визнано "Правий сектор").
  • 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: СІЗО політв'язні Росія


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