Политзаключенный Шумков в больнице, в СИЗО Москвы его не вывозили

Бывшего охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России на 4 года заключения по обвинению в членстве в "Правом секторе" вывезли из колонии в тюремную больницу в городе Торжок.

Источник: комментарий адвоката Шумкова Алексея Барановского "Украинской правде"

Прямая речь: "Шумков несколько похудел, по сравнению с тем, когда я его видел в прошлый раз, но это и понятно - в связи с голодовкой.

Как это ни странно, чувствовать он себя стал лучше, потому что стал получать медицинскую помощь, да и условия в больнице лучше, чем в "крытой" части колонии.

Пока не понятно ни сколько времени он пробудет в тюремной больнице, ни куда его отправят после - назад в Ик-4 или куда-то ещё, поскольку из "четверки" его забрали "с вещами".

Детали: По словам адвоката, информация о том, что Шумкова перевезли из колонии в московское СИЗО не подтвердилась. Барановский уточнил, что 22 октября украинца перевели в областную тюремную больницу, которая также находится в Торжке.

Адвокат добавил, что в зависимости от дальнейшего развития событий, Шумков возможно прекратит голодовку, поскольку "появился некий конструктив в отношениях с тюремными властями и уполномоченными по правозащите, но пока ситуация не разрешилась".

Он также сообщил, что к Шумкову в тюремную больницу прибыл священник из Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, который ранее посещал Владимира Балуха и Олега Сенцова.

Что было раньше: Шумков голодает с 15 октября, настаивая на прекращении "шантажа РФ с использованием политзаключенных на переговорах в Минском и Нормандском форматах".

Кроме того, украинский политзаключенный требовал от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой ответа на свои обращения.

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