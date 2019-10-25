Политзаключенный Шумков в больнице, в СИЗО Москвы его не вывозили
Бывшего охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России на 4 года заключения по обвинению в членстве в "Правом секторе" вывезли из колонии в тюремную больницу в городе Торжок.
Источник: комментарий адвоката Шумкова Алексея Барановского "Украинской правде"
Прямая речь: "Шумков несколько похудел, по сравнению с тем, когда я его видел в прошлый раз, но это и понятно - в связи с голодовкой.
Как это ни странно, чувствовать он себя стал лучше, потому что стал получать медицинскую помощь, да и условия в больнице лучше, чем в "крытой" части колонии.
Пока не понятно ни сколько времени он пробудет в тюремной больнице, ни куда его отправят после - назад в Ик-4 или куда-то ещё, поскольку из "четверки" его забрали "с вещами".
Детали: По словам адвоката, информация о том, что Шумкова перевезли из колонии в московское СИЗО не подтвердилась. Барановский уточнил, что 22 октября украинца перевели в областную тюремную больницу, которая также находится в Торжке.
Адвокат добавил, что в зависимости от дальнейшего развития событий, Шумков возможно прекратит голодовку, поскольку "появился некий конструктив в отношениях с тюремными властями и уполномоченными по правозащите, но пока ситуация не разрешилась".
Он также сообщил, что к Шумкову в тюремную больницу прибыл священник из Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко, который ранее посещал Владимира Балуха и Олега Сенцова.
Что было раньше: Шумков голодает с 15 октября, настаивая на прекращении "шантажа РФ с использованием политзаключенных на переговорах в Минском и Нормандском форматах".
Кроме того, украинский политзаключенный требовал от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой ответа на свои обращения.
История вопроса:
- Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, пересек границу с РФ 23 августа.
- По данным источников "Украинской правды" в пограничной службе, 23 августа Шумков якобы на авто законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").
- 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.
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