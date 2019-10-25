США звільнили російську шпигунку Бутіну

Росіянку Марія Бутіна, яку суд США визнав винною у змові з метою незаконної роботи на уряд РФ, звільнили з Федеральної виправної установи та невдовзі депортують у Росію.

Джерело: CNN із посиланням на Федеральне бюро в'язниць США

Деталі: Бутіна перебувала за гратами протягом 15 місяців у в’язниці Таллахассі, штат Флорида.

Бутіна має намір повернутися в рідне місто Барнаул у Сибіру.

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