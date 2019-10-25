США звільнили російську шпигунку Бутіну
Росіянку Марія Бутіна, яку суд США визнав винною у змові з метою незаконної роботи на уряд РФ, звільнили з Федеральної виправної установи та невдовзі депортують у Росію.
Джерело: CNN із посиланням на Федеральне бюро в'язниць США
Деталі: Бутіна перебувала за гратами протягом 15 місяців у в’язниці Таллахассі, штат Флорида.
Бутіна має намір повернутися в рідне місто Барнаул у Сибіру.
Передісторія:
- Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
- Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю, з метою просування інтересів Російської Федерації.
- Бутіна визнала провину і назвала свого російського куратора.
- 26 квітня 2019 року суд у Вашингтоні засудив Бутіну до 18 місяців в’язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання.
- 16 травня Бутіна подала апеляцію.
- У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".
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