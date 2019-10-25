США звільнили російську шпигунку Бутіну

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:17

Росіянку Марія Бутіна, яку суд США визнав винною у змові з метою незаконної роботи на уряд РФ, звільнили з Федеральної виправної установи та невдовзі депортують у Росію.

Джерело: CNN із посиланням на Федеральне бюро в'язниць США

Деталі: Бутіна перебувала за гратами протягом 15 місяців у в’язниці Таллахассі, штат Флорида.

Бутіна має намір повернутися в рідне місто Барнаул у Сибіру.

Передісторія:

  • Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
  • Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю, з метою просування інтересів Російської Федерації.
  • Бутіна визнала провину і назвала свого російського куратора.
  • 26 квітня 2019 року суд у Вашингтоні засудив Бутіну до 18 місяців в’язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання.
  • 16 травня Бутіна подала апеляцію
  • У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".

Українська правда
Теми: США Росія шпигунство


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