США освободили российскую шпионку Бутину
Пятница, 25 октября 2019, 18:17
Россиянку Мария Бутину, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, освободили из Федерального исправительного учреждения и вскоре депортируют в Россию.
Источник: CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США
Детали: Бутина находилась за решеткой в течение 15 месяцев в тюрьме Таллахасси, штат Флорида.
Бутина намерена вернуться в родной город Барнаул в Сибири.
Предыстория:
- Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием, с целью продвижения интересов Российской Федерации.
- Бутина признала вину и назвала своего российского куратора.
- 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после отбывания наказания.
- 16 мая Бутина подала апелляцию.
- В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".
Украинская правда