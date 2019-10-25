США освободили российскую шпионку Бутину

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Пятница, 25 октября 2019, 18:17

Россиянку Мария Бутину, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, освободили из Федерального исправительного учреждения и вскоре депортируют в Россию.

Источник: CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США

Детали: Бутина находилась за решеткой в течение 15 месяцев в тюрьме Таллахасси, штат Флорида.

Бутина намерена вернуться в родной город Барнаул в Сибири.

Предыстория:

  • Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием, с целью продвижения интересов Российской Федерации.
  • Бутина признала вину и назвала своего российского куратора.
  • 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после отбывания наказания.
  • 16 мая Бутина подала апелляцию.
  • В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".

Украинская правда
Темы: США Росcия шпионаж


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