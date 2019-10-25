США освободили российскую шпионку Бутину

Россиянку Мария Бутину, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, освободили из Федерального исправительного учреждения и вскоре депортируют в Россию.

Источник: CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США

Детали: Бутина находилась за решеткой в течение 15 месяцев в тюрьме Таллахасси, штат Флорида.

Бутина намерена вернуться в родной город Барнаул в Сибири.

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