Головні новини суботи і ночі: заява адвоката Гладковського, новий голова Луганської ОДА

Зеленський призначив нового голову Луганської ОДА, адвокат Гладковського заявляє, що НАБУ подало новий позов – новини, які були актуальні 26 жовтня.

Про Гладковського

Адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Руслан Волинець заявляє, що НАБУ звернулося до суду з вимогою притягнути Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Про Луганську ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Луганської ОДА.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський у Золотому поговорив із добровольцями: Я ж не лох якийсь

Президент Чилі Себастьян Піньєра розпустив весь свій кабінет міністрів, щоб сформувати новий уряд і провести соціальні реформи.













