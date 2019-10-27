Главные новости воскресенья и ночи: заявление адвоката Гладковского, новый глава Луганской ОГА

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Воскресенье, 27 октября 2019, 08:00

Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА, адвокат Гладковского заявляет, что НАБУ подало новый иск – новости, которые были актуальны 26 октября.

О Гладковском

Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Руслан Волынец заявляет, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявку по вызову детективов 19 июля.

О Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской ОГА.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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Темы: Зеленский Гладковский


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