Импичмент Трампа: Парнас и Фруман готовили визит Джулиани в Киев для встречи с Зеленским
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в мае 2019 года планировал визит в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он должен был подтолкнуть к расследованию относительно Байдена.
Источник: BuzzFeed.News
Детали: По данным издания, Джулиани является почетным мэром Анатовки - социально-адаптационного проекта в Киевской области, предназначенного для беженцев с востока Украины и построенного в 2014 году на средства еврейской общины.
Дословно: "С помощью данного проекта при посредничестве Льва Парнаса и Игоря Фрумана Джулиани пытались устроить встречу с новоизбранным президентом Украины, которого он должен был подтолкнуть к расследованию относильно Байдена".
Со слов Джулиани в комментарии New York Times, его визит в Украину планировался якобы для участия во встрече в неназванной еврейской общине, где бывший мэр Нью-Йорка должен был выступить с речью.
Спустя несколько дней в своем посте на Facebook Моше Реувен Асман - главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, один из организаторов проекта "Анатовка" - сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью-Йорка.
Визит Джулиани был отменен, т.к. Зеленский отказался встретиться с ним.
Вместо Украины Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который был одним из источников кампании Джулиани по Украине, пишет издание.
В Париже также присутствовал Асман, где и подарил бывшему мэру Нью-Йорка символический ключ от Анатовки.
Среди спонсоров Анатовки - соратник Джулиани Игорь Фруман, пророссийский политик, действующий нардеп Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.
Фруман был публичным спонсором проекта в течение минимум двух лет. В конце 2017 года он основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки", которая согласно финотчетам, собрала чуть более 1300 долларов, данные за 2018 год не опубликованы.
Согласно данным, которыми располагает BuzzFeed News, по меньшей мере в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.
"Документы свидетельствуют о том, что в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали неизвестное ранее пожертвование в размере 25 тыс. долларов фонду "Молодой Израиль", некоммерческой организации в Нью-Йорке, управляемой Джозефом Фрагером, который ранее занимался сбором средств для министра энергетики США Рика Перри".
Пожертвование имело место в конце августа 2018 года от имени компании Global Energy Partners LLC, которая имеет аналогичное название с Global Energy Producers - компанией Delaware LLC, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.
Пожертвование в размере 325 тыс. долларов, сделанное в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес "America First Action" - кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года - стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа и происхождение средств на которые Фруман и Парнас скрывали.
"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила им получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию с Джулиани с целью попытаться выкопать грязь и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене", - пишет BuzzFeed.
Узнать больше:
Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа
Напомним,
- 9 октября в США задержали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности весной 2019 года.
- Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским.
- Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.
- По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
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