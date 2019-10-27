Импичмент Трампа: Парнас и Фруман готовили визит Джулиани в Киев для встречи с Зеленским

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в мае 2019 года планировал визит в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, которого он должен был подтолкнуть к расследованию относительно Байдена.

Источник: BuzzFeed.News

Детали: По данным издания, Джулиани является почетным мэром Анатовки - социально-адаптационного проекта в Киевской области, предназначенного для беженцев с востока Украины и построенного в 2014 году на средства еврейской общины.

Дословно: "С помощью данного проекта при посредничестве Льва Парнаса и Игоря Фрумана Джулиани пытались устроить встречу с новоизбранным президентом Украины, которого он должен был подтолкнуть к расследованию относительно Байдена".

Со слов Джулиани в комментарии New York Times, его визит в Украину планировался якобы для участия в мероприятии в неназванной еврейской общине, где бывший мэр Нью-Йорка должен был выступить с речью.

Спустя несколько дней в своем посте на Facebook Моше Реувен Асман - главный раввин Киева и Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин, один из организаторов проекта "Анатовка" - сообщил, что Джулиани пригласили выступить от сообщества "Анатовка" и благотворительной организации Фрумана из Нью-Йорка.

Визит Джулиани был отменен, т.к. Зеленский отказался встретиться с ним.

Вместо Украины Джулиани и Парнас отправились в Париж, где они встретились с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, который был одним из источников кампании Джулиани по Украине, пишет издание.

В Париже также присутствовал Асман, где и подарил бывшему мэру Нью-Йорка символический ключ от Анатовки.

Среди спонсоров Анатовки - соратник Джулиани Игорь Фруман, пророссийский политик, действующий нардеп Вадим Рабинович и казахский олигарх Александр Машкевич, чья компания Eurasian National Resources Corporation является фигурантом дела о коррупции в Великобритании.

Фруман был публичным спонсором проекта в течение минимум двух лет. В конце 2017 года он основал нью-йоркскую благотворительную организацию "Американские друзья Анатовки", которая согласно финотчетам, собрала чуть более 1300 долларов, данные за 2018 год не опубликованы.

Согласно данным, которыми располагает BuzzFeed News, по меньшей мере в течение двух лет Парнас и Фруман делали пожертвования и запрашивали финансовую поддержку еврейских благотворительных организаций в рамках международных усилий по налаживанию связей с влиятельными политиками.

"Документы свидетельствуют о том, что в дополнение к вкладу в проект "Анатовка" Фруман и Парнас сделали неизвестное ранее пожертвование в размере 25 тыс. долларов фонду "Молодой Израиль", некоммерческой организации в Нью-Йорке, управляемой Джозефом Фрагером, который ранее занимался сбором средств для министра энергетики США Рика Перри".

Пожертвование имело место в конце августа 2018 года от имени компании Global Energy Partners LLC, которая имеет аналогичное название с Global Energy Producers - компанией Delaware LLC, созданной для заключения сделки по продаже американского сжиженного природного газа в Украину.

Пожертвование в размере 325 тыс. долларов, сделанное в 2018 году от имени Global Energy Producers в адрес "America First Action" - кампании в поддержку Трампа на выборах 2016 года - стало одним из нескольких взносов, которые упоминаются в деле об импичменте Трампа и происхождение средств на которые Фруман и Парнас скрывали.

"Финансовая поддержка соратниками Джулиани благотворительных организаций позволила им получить доступ к определенным фигурам в США и Израиле, а также к бизнесменам в Украине, что позволило укрепить их кампанию с Джулиани с целью попытаться выкопать грязь и выдвинуть теории заговора о кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене", - пишет BuzzFeed.

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