Зеленський показав відео про Золоте і конфлікт із ветеранами

Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері оприлюднив 24-хвилинне відео про свою поїздку до Золотого-4 на Луганщині.

Джерело: Facebook Зеленського

Деталі: Відео також показали українські телеканали, зокрема "1+1", ТРК "Україна", NewsOne, ICTV, 112 Україна.

У фільмі показано, як президент зустрічається з військовими 72-ї бригади, їде увечері на передову, ночує в домі місцевого жителя, зустрічається з учителями та місцевими мешканцями, а також із учасниками акції проти розведення сил.

Зокрема, Зеленський говорить, що хоче поїхати на передову вночі, бо обстріли зазвичай відбуваються вночі.

Представляючи нового голову Луганської ОДА Сергія Гайдая, Зеленський зазначив, що попередній губернатор Віталій Комарницький "не дуже швидкий".

Зеленський про Комарницького: "Хочу подякувати губернатору, який тут був. Був недовго, тому що, при всій повазі, ми домовлялися, що треба робити речі певні дуже швидко. Скажімо так, він не дуже швидкий".

"Дуже вірю і сподіваюся, що ви будете довше", - звернувся він до Гайдая.

Деталі: Крім того, у відео детально показаний діалог Зеленського із противниками розведення сил.

Так, добровольці запитують президента, чи приїхав він відводити війська. Він відповідає, що приїхав подивитися, що кажуть з цього приводу люди, і що вони виступають за відведення. Доброволець на це відповідає: "А нам вони весь цей час казали, що не треба (відводити – ред.)".

Потім, уже попрощавшись із учасниками акції, Зеленський згадує, що "ми ж не зайшли до них, зброю не подивились", повертається і говорить ветеранам вивезти зброю з Золотого.

Зеленський до ветеранів: "Я вам кажу по-людськи і маю на це законодавчі права, я вам не погрожую нічим, я вам кажу по-людськи: пацани, приберіть зброю".

Деталі: Після цього відбувається скандальний діалог Зеленського з чоловіком на ім'я Денис, який запитує президента щодо можливості зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".

У кінці відео на екрані з'являється напис: "За інформацією МВС України, 27 жовтня незаконна зброя, яка перебувала в розпорядженні учасників акції проти розведення військ, була вивезена із Золотого".

У фільмі також показані зустрічі Зеленського з місцевим населенням у Золотому. На всіх включених у відео фрагментах люди запевняють його, що виступають за розведення сил.

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