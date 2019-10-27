Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей

Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявляє, що ветерани не підуть із Золотого-4 на Луганщині, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Джерело: відеозвернення Білецького до Зеленського, опубліковане у неділю в Youtube

Дослівно: "Володимире Олександровичу, всі почули ваші погрози. Вони трохи поза законним полем. Ми будемо залишатися, і нам ворог, безумовно, не президент країни, а в першу чергу ми бачимо ворога з тієї сторони, зі Сходу.

Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати, а у нас є зараз такі перші ознаки, викинути звідти ветеранів, то замість декількох десятків людей наступного тижня там буде тисяча. Якщо з тисячею не вийде, там буде 10 тисяч.

Нас не зламав 2014-2015 роки, нас не зламала величезна навала, яка йшла тоді зі Сходу. Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила, не ви її заплатили, тому не вам все-таки вирішувати, віддавати наші території чи ні, а в тому числі кожному з нас, в першу чергу з тих людей, які дотичні до оборони України".

Деталі: Білецький вважає, що форма розмови Зеленського із добровольцями в Золотому у суботу – це "відверте побутове хамство зі сторони президента по відношенню до ветеранів".

Він також заявив, що "президент ставиться до абсолютно всієї країни як до імбецилів".

Лідер Нацкорпусу також заявив, що Зеленський запустив "проєкт по збору в декількох тіточок кляуз на ветеранів, що немовби вони перебувають зі зброєю в Золотому-4, і їм дуже страшно".

"21 сторіччя на дворі, у більшості людей в Золотому є телефон з камерою. Хай вони покажуть хоч одну фотографію людей зі зброєю", - зазначив Білецький.

Крім того, звертаючись до Зеленського, він додав: "У деяких із тих тьоть, яких ви найняли, родичі служать зараз в ДНР".

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