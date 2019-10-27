Білецький – Зеленському: В Золотому може бути і 10 тисяч людей
Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявляє, що ветерани не підуть із Золотого-4 на Луганщині, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".
Джерело: відеозвернення Білецького до Зеленського, опубліковане у неділю в Youtube
Дослівно: "Володимире Олександровичу, всі почули ваші погрози. Вони трохи поза законним полем. Ми будемо залишатися, і нам ворог, безумовно, не президент країни, а в першу чергу ми бачимо ворога з тієї сторони, зі Сходу.
Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати, а у нас є зараз такі перші ознаки, викинути звідти ветеранів, то замість декількох десятків людей наступного тижня там буде тисяча. Якщо з тисячею не вийде, там буде 10 тисяч.
Нас не зламав 2014-2015 роки, нас не зламала величезна навала, яка йшла тоді зі Сходу. Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила, не ви її заплатили, тому не вам все-таки вирішувати, віддавати наші території чи ні, а в тому числі кожному з нас, в першу чергу з тих людей, які дотичні до оборони України".
Деталі: Білецький вважає, що форма розмови Зеленського із добровольцями в Золотому у суботу – це "відверте побутове хамство зі сторони президента по відношенню до ветеранів".
Він також заявив, що "президент ставиться до абсолютно всієї країни як до імбецилів".
Лідер Нацкорпусу також заявив, що Зеленський запустив "проєкт по збору в декількох тіточок кляуз на ветеранів, що немовби вони перебувають зі зброєю в Золотому-4, і їм дуже страшно".
"21 сторіччя на дворі, у більшості людей в Золотому є телефон з камерою. Хай вони покажуть хоч одну фотографію людей зі зброєю", - зазначив Білецький.
Крім того, звертаючись до Зеленського, він додав: "У деяких із тих тьоть, яких ви найняли, родичі служать зараз в ДНР".
Передісторія:
- 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ та прокоментував можливість зустрічі з учасниками акцій "Ні капітуляції".
- Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему".
- Згодом у дописі на Facebook Зеленський заявив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.
- У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
- 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія". 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.