Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером обнародовал 24-минутное видео о своей поездке в Золотое-4 в Луганской области.

Источник: Facebook Зеленского

Детали: Видео также показали украинские телеканалы, в частности "1+1", ТРК "Украина", NewsOne, ICTV, 112 Украина.

В фильме показано, как президент встречается с военными 72-й бригады, едет вечером на передовую, ночует в доме местного жителя, встречается с учителями и местными жителями, а также с участниками акции против разведения сил.

В частности, Зеленский говорит, что хочет поехать на передовую ночью, потому что обстрелы обычно происходят ночью.

Представляя нового главу Луганской ОГА Сергея Гайдая, Зеленский отметил, что предыдущий губернатор Виталий Комарницкий "не слишком быстрый".

Зеленский о Комарницком: "Хочу поблагодарить губернатора, который здесь был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, что надо делать вещи определенные очень быстро. Скажем так, он не очень быстрый".

"Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше", - обратился он к Гайдаю.

Детали: Кроме того, в видео подробно показан диалог Зеленского с противниками разведения сил.

Так, добровольцы спрашивают президента, приехал ли он отводить войска. Он отвечает, что приехал посмотреть, что говорят по этому поводу люди, и они выступают за отвод. Доброволец на это отвечает: "А нам они все это время говорили, что не надо (отводить - ред.)".

Затем, уже попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели", возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.

Зеленский к ветеранам: "Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права, я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие".

Детали: После этого происходит скандальный диалог Зеленского с мужчиной по имени Денис, который спрашивает президента о возможности встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

В конце видео на экране появляется надпись: "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого".

В фильме также показаны встречи Зеленского с местным населением в Золотом. На всех включенных в видео фрагментах люди уверяют его, что выступают за разведение сил.

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