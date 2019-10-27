Зеленский показал видео о Золотом и конфликте с ветеранами
Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером обнародовал 24-минутное видео о своей поездке в Золотое-4 в Луганской области.
Источник: Facebook Зеленского
Детали: Видео также показали украинские телеканалы, в частности "1+1", ТРК "Украина", NewsOne, ICTV, 112 Украина.
В фильме показано, как президент встречается с военными 72-й бригады, едет вечером на передовую, ночует в доме местного жителя, встречается с учителями и местными жителями, а также с участниками акции против разведения сил.
В частности, Зеленский говорит, что хочет поехать на передовую ночью, потому что обстрелы обычно происходят ночью.
Представляя нового главу Луганской ОГА Сергея Гайдая, Зеленский отметил, что предыдущий губернатор Виталий Комарницкий "не слишком быстрый".
Зеленский о Комарницком: "Хочу поблагодарить губернатора, который здесь был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, что надо делать вещи определенные очень быстро. Скажем так, он не очень быстрый".
"Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше", - обратился он к Гайдаю.
Детали: Кроме того, в видео подробно показан диалог Зеленского с противниками разведения сил.
Так, добровольцы спрашивают президента, приехал ли он отводить войска. Он отвечает, что приехал посмотреть, что говорят по этому поводу люди, и они выступают за отвод. Доброволец на это отвечает: "А нам они все это время говорили, что не надо (отводить - ред.)".
Затем, уже попрощавшись с участниками акции, Зеленский вспоминает, что "мы же не зашли к ним, оружие не посмотрели", возвращается и говорит ветеранам вывезти оружие из Золотого.
Зеленский к ветеранам: "Я говорю по-человечески и имею на это законодательные права, я вам не угрожаю ничем, я говорю по-человечески: пацаны, уберите оружие".
Детали: После этого происходит скандальный диалог Зеленского с мужчиной по имени Денис, который спрашивает президента о возможности встречи с участниками акций "Нет капитуляции".
В конце видео на экране появляется надпись: "По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого".
В фильме также показаны встречи Зеленского с местным населением в Золотом. На всех включенных в видео фрагментах люди уверяют его, что выступают за разведение сил.
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск.
- Во время общения с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".
- Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
- В свою очередь в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому дается правовая оценка.
- 27 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".