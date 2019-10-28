Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук о визите в Черновцы: Эта показуха нас не впечатлила

Понедельник, 28 октября 2019, 01:28
Гончарук о визите в Черновцы: Эта показуха нас не впечатлила

Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.

Источник: видеоблог Гончарука

Прямая речь: "Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила.

Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось."

Детали: Глава Кабмина заявил, что помещение ГТС в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой. Он поручил найти новое здание.

Кроме этого, Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры. "Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться система контрабанда", – сказал премьер.

Напомним:

  • 24 октября премьер-министр Алексей Гончарук побывал на границе с Румынией в Порубном Черновицкой области, повозмущался коррупцией и контрабандой и дал начальнику ГУ ДФС области Виталию Шпаку неделю на решение проблем.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончаруктаможняконтрабандаЧерновцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: