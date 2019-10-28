Гончарук о визите в Черновцы: эта показуха нас не впечатлила

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Понедельник, 28 октября 2019, 02:28

Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.

Источник: видеоблог Гончарука

Прямая речь: "Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила.

Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось."

Детали: Глава Кабмина заявил, что помещение ГТС в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой. Он поручил найти новое здание.

Кроме этого, Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры. "Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться система контрабанда", – сказал премьер.

Напомним:

  • 24 октября премьер-министр Алексей Гончарук побывал на границе с Румынией в Порубном Черновицкой области, повозмущался коррупцией и контрабандой и дал начальнику ГУ ДФС области Виталию Шпаку неделю на решение проблем.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Гончарук таможня контрабанда


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