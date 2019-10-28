Зменшення розміру субсидій не буде – прем’єр

Очільник Кабінету міністрів Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році.

Джерело: відеоблог Гончарука

Пряма мова: "Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році."

Деталі: Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд має намір досягнути показника, при якому сім’я не витрачатиме більше 15% сукупного доходу на комунальні послуги.

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