Уменьшения размера субсидий не будет – премьер

15 просмотров
Понедельник, 28 октября 2019, 03:45

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Источник: видеоблог Гончарука

Прямая речь: "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году."

Детали: Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено достичь показателя, при котором семья будет тратить не более 15% совокупного дохода на коммунальные услуги.

Напомним:

  • Кабинет министров на заседании 20 октября одобрил изменения к постановлению, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Кабинет министров Гончарук субсидии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Роднянский-младший разрабатывает реформы в правительстве Гончарука 25 октября 2019, 14:38
Кабмин запустил сайт о земельной реформе 25 октября 2019, 13:54
У министра обороны появился новый заместитель 25 октября 2019, 10:48
Все новости
Главные новости
Ветераны вывезли оружие из Золотого – полиция
Грановский получил иммиграционную визу в Израиль – СМИ
Белецкий - Зеленскому: В Золотом может быть и 10 тысяч человек
Адвокат: Есть угроза, что РФ объявит в розыск освобожденных моряков
Все новости
Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

школа

История школы, которая оживила "депрессивный" район

Поиск по сайту
Архив
Весь архів