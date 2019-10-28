"Слуга народу" заявив про злочин депутатки "Євросолідарності" у правоохоронні органи

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань у зв'язку з висловлюваннями нардепа "Європейської солідарності" Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Олександра Качуру

Пряма мова Качури: "Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, у Генпрокуратуру і в ДБР...

Я вважаю неприпустимим, коли активісти і навіть народні депутати дозволяють собі заклики до насильницького повалення влади, в тому числі фізичної розправи - гранату кинути, що прозвучало".

Деталі: Нардеп також повідомив, що правоохоронні органи зареєстрували його заяву.

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