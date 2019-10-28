"Слуга народу" заявив про злочин депутатки "Євросолідарності" у правоохоронні органи

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 19:44

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура поскаржився в Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань у зв'язку з висловлюваннями нардепа "Європейської солідарності" Софії Федини на адресу президента Володимира Зеленського.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Олександра Качуру

Пряма мова Качури: "Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, у Генпрокуратуру і в ДБР...

Я вважаю неприпустимим, коли активісти і навіть народні депутати дозволяють собі заклики до насильницького повалення влади, в тому числі фізичної розправи - гранату кинути, що прозвучало".

Деталі: Нардеп також повідомив, що правоохоронні органи зареєстрували його заяву.

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхав у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступають проти відведення українських військ.
  • Під час спілкування з одним з чоловіків Зеленський заявив: "Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. ...  Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь".
  • Згодом у дописі на Facebook Зеленський повідомив, що провів у Золотому дві доби, під час поїздки зустрічався з учителями та лікарями та дізнався про стурбованість місцевих мешканців через те, що на околиці оселилася група озброєних людей. "Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними", - пояснив своє спілкування з добровольцями президент.
  • У свою чергу у штабі Операції об'єднаних сил заявили, що люди зі зброєю, з якими у суботу в Золотому спілкувався президент, перебувають там нелегально, і цьому надається правова оцінка.
  • Коментуючи висловлювання Зеленського народна депутатка "Євросолідарності" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій, наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій. "Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають.. Було би найкрасивіше, щоб це все сталося під час московського обстрілу, коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову", – сказала зокрема Федина.
  • У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями Федини стосовно Зеленського. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що висловлювання Федини розгляне парламентський комітет з питань регламенту і депутатської етики.

Теми: Слуга народу Європейська солідарність ДБР Генпрокуратура


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