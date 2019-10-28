У "Слузі народу" обурились тим, як нардеп Порошенка моделювала загибель Зеленського

У фракції "Слуга народу" обурилися висловлюваннями народної депутатки "Євросолідарності" Софії Федини стосовно президента Володимира Зеленського, щодо можливого "підриву на гранаті" та проситимуть правоохоронців оцінити ці слова.

Джерело: репліки першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко на погоджувальній раді

Деталі: Корнієнко відзначив, що поки готувався повний відеозвіт візиту президента на передову, простір соцмереж був наповнений різного плану коментарями до "вирваного з контексту відео щодо спілкування Зеленського із представниками ветеранського руху"

Зокрема він висловив обурення стосовно того, як Федина та волонтер Маруся Звіробій під час стріму в мережі Facebook обговорювали варіанти загибелі Зеленського ("Там ненароком може взірватися граната, а ще там обстріли бувають" - цитата). Корнієнко побажав також почути позицію фракції "Європейська соліданість" стосовно висловлювань їхньої колеги. На це Ірина Геращенко пригадала Корнієнку висловлювання одіозного "слуги народу" Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.

В свою чергу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що висловлювання Федини розгляне парламентський комітет з питань регламенту і депутатської етики.

Пряма мова Корнієнка: "…пані Софія Федина висловила свою думку щодо того, що може трапитись із президентом, якщо він так буде поводитись. Ми вважаємо, що неприпустима така діяльність з боку депутата. Є інституції, а є люди, є заповіді Божі… Не можна бажати людині прилюдно таких речей.

…Висловлюємо своє обурення… Наша фракція буде звертатись до правоохоронних органів із проханням розібратись… визначити, чи є тут правоохоронні перспективи".

Пряма мова Геращенко: "Повністю підтримую необхідність толерантного ставлення одне до одного, коректної критики. Але можливо, наша молода колега навчилася в більш досвідчених. Які пропонували газом отруїти весь з’їзд "Європейської солідарності".

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