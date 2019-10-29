Аваков каже, що в разі чого поліції в Золотому вистачить

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в селищі Золотому, де відбувається розведення військ, достатньо поліцейських, щоб попередити провокації.

Джерело: Facebook-сторінка МВС

Пряма мова Авакова: "У МВС вистачає сил та засобів для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу".

Деталі: Вказується, що зараз ситуація спокійна та контрольована. На місці працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

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