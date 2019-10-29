Аваков каже, що в разі чого поліції в Золотому вистачить

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Вівторок, 29 жовтня 2019, 17:10

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в селищі Золотому, де відбувається розведення військ, достатньо поліцейських, щоб попередити провокації.

Джерело: Facebook-сторінка МВС

Пряма мова Авакова: "У МВС вистачає сил та засобів для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу".

Деталі: Вказується, що зараз ситуація спокійна та контрольована. На місці працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

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Передісторія:

  • У вівторок у Штабі ООС підтвердили, що розведення сил і засобів у Золотому-4 розпочалось.
  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування,а ділянками.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  

Українська правда


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