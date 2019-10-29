Аваков говорит, что в случае чего полиции в Золотом хватит
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Вторник, 29 октября 2019, 17:10
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в поселке Золотом, где происходит разведение войск, достаточно полицейских, чтобы предупредить провокации.
Источник: Facebook-страница МВД
Прямая речь Авакова: "В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу".
Детали: Указывается, что сейчас ситуация спокойная и контролируемая. На месте работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.
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Предыстория:
- Во вторник в штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою очередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
Украинская правда
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