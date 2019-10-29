Аваков говорит, что в случае чего полиции в Золотом хватит

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в поселке Золотом, где происходит разведение войск, достаточно полицейских, чтобы предупредить провокации.

Источник: Facebook-страница МВД

Прямая речь Авакова: "В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу".

Детали: Указывается, что сейчас ситуация спокойная и контролируемая. На месте работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

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