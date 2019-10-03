У Зеленського думають про терміни закінчення війни

Президент Володимир Зеленський і його команда хочуть закінчити війну на Донбасі за один рік.

Джерело: стаття УП "Заміна мерів і "формула Штайнмайєра". Як Зеленський готує місцеві вибори".

Дослівно: "Зеленський і його команда поставили собі, як розповідають в президентському оточенні, "внутрішній дедлайн" – війну на Донбасі слід закінчити за рік".

Деталі: 1 жовтня Україна погодила так звану "формулу Штайнмайєра", суть якої полягає у врегулюванні конфлікту на Донбасі через надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу після проведення там місцевих виборів. Легітимність виборів мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

Наразі, за даними джерел в МЗС, в Офісі президента покладають величезні сподівання на саміт лідерів "Нормандської четвірки". У команді президента сподіваються, що він відбудеться уже у жовтні.

На цьому саміті, як кажуть на Банковій, або буде досягнути проривний прогрес, або "доведеться будувати по лінії зіткнення стіну, і це не метафора".

Якщо зустріч "нормандської четвірки" буде успішною і Україна зуміє відстояти свої позиції, то на непідконтрольній нині території Донбасу доведеться проводити місцеві вибори. І зробити це потрібно буде у 2020 році.

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