У Зеленського думають про терміни закінчення війни

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Четвер, 3 жовтня 2019, 14:25

Президент Володимир Зеленський і його команда хочуть закінчити війну на Донбасі за один рік.

Джерело: стаття УП "Заміна мерів і "формула Штайнмайєра". Як Зеленський готує місцеві вибори".

Дослівно: "Зеленський і його команда поставили собі, як розповідають в президентському оточенні, "внутрішній дедлайн" – війну на Донбасі слід закінчити за рік". 

Деталі: 1 жовтня Україна погодила так звану "формулу Штайнмайєра", суть якої полягає у врегулюванні конфлікту на Донбасі через надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу після проведення там місцевих виборів. Легітимність виборів мають підтвердити спостерігачі ОБСЄ.

Наразі, за даними джерел в МЗС, в Офісі президента покладають величезні сподівання на саміт лідерів "Нормандської четвірки". У команді президента сподіваються, що він відбудеться уже у жовтні.

На цьому саміті, як кажуть на Банковій, або буде досягнути проривний прогрес, або "доведеться будувати по лінії зіткнення стіну, і це не метафора".

Якщо зустріч "нормандської четвірки" буде успішною і Україна зуміє відстояти свої позиції, то на непідконтрольній нині території Донбасу доведеться проводити місцеві вибори. І зробити це потрібно буде у 2020 році.

Знати більше: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення силу Петрівському та Золотому. 
  • Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту "формули".
  • 2 жовтня партія "Слуга народу" заявила, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі. 
  • Офіс президента розглядає два сценарії проведення виборів на окупованій території Донбасу – разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року, або позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.

Українська правда

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Теми: Донбас війна Зеленський


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