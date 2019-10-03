Порошенко: Ніколи ні з ким я слова Burisma і "син Байдена" не вимовляв

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Четвер, 3 жовтня 2019, 17:07

Колишній президент Петро Порошенко заперечує, що давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віце-президента США і потенційного кандидата у президенти США Джо Байдена.

Джерело: коментар Порошенка програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA: Перший").

Пряма мова: "Позиція перша: він (Шокін – ред.) ніколи такого не казав. Позиція друга, якщо навіть він це би і сказав – ніколи, ні з ким, включно з Шокіним, ні з Байденом, ні з Трампом, ні зі своїми радниками я слово Burisma чи "син пана Байдена", я ніколи не вимовляв. Тому це неправда".

Цьому передувало: Виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк оприлюднила документ, що Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до Сполучених Штатів.

У свідченнях Шокін сказав, що "Порошенко декілька разів просив його подивитися на кримінальну справу проти Burisma і розглянути можливість закрити розслідування щодо цієї компанії".

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Передісторія:

  • Видання FoxNews оприлюднило нотатки розмови з Шокіним, які записав адвокат Трампа Рудольфа Джуліані. У них йдеться, що колишній генпрокурор України розповів, як під тиском з боку США був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.
  • Також Шокін у розмові з Джуліані додав, що тодішній президент України Петро Порошенко сказав йому не розслідувати справу Burisma, оскільки це "не було в інтересах Джо та /або Хантера Байдена".
  • "Шокіна викликали до кабінету пана Порошенка і повідомили, що розслідування справи Burisma та ради директорів, в якій перебуває Хантер Байден, призвели до того, що Джо Байден затримав один мільярд доларів допомоги Україні", – йдеться у записах Джуліані.
  • 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника американської розвідки.
  • The Washington Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Сам Трамп назвав "фейковими новинами" інформацію про скаргу на нього.
  • 21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, потенційний кандидат Демократичної партії на виборах президента США 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.
  • 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала формальне розслідування дій Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Вони говорили про справу Хантера Байдена.
  • Пізніше Зеленський заявив, що Україна не зобов’язана розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

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Теми: Порошенко США скандал Трамп Шокін


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