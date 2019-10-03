Порошенко: Ніколи ні з ким я слова Burisma і "син Байдена" не вимовляв

Колишній президент Петро Порошенко заперечує, що давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віце-президента США і потенційного кандидата у президенти США Джо Байдена.

Джерело: коментар Порошенка програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA: Перший").

Пряма мова: "Позиція перша: він (Шокін – ред.) ніколи такого не казав. Позиція друга, якщо навіть він це би і сказав – ніколи, ні з ким, включно з Шокіним, ні з Байденом, ні з Трампом, ні зі своїми радниками я слово Burisma чи "син пана Байдена", я ніколи не вимовляв. Тому це неправда".

Колишній президент України Петро Порошенко заперечив, що давав вказівку закрити кримінальну справу щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США, а нині потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена pic.twitter.com/fpcnVHW6MG — Схеми: корупція в деталях (@cxemu) October 3, 2019

Цьому передувало: Виконавча директорка "Центру протидії корупції" Дар’я Каленюк оприлюднила документ, що Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до Сполучених Штатів.

У свідченнях Шокін сказав, що "Порошенко декілька разів просив його подивитися на кримінальну справу проти Burisma і розглянути можливість закрити розслідування щодо цієї компанії".

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