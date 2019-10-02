Імпічмент у США: демократи з’ясовують, чи Трамп власноруч загальмував допомогу Україні

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Середа, 2 жовтня 2019, 23:46

У середу, 2 жовтня, розпочалося розслідування у зв’язку з процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

Лідери демократів у Конгресі з’ясовують, чи заморожування військової підтримки для України було особистим рішенням президента.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Аби з'ясувати, чи були підстави для замороження військової допомоги Україні, Конгрес вимагає у Білого дому документи.

Якщо Трамп одноосібно прийняв відповідне рішення, то, на думку демократів, він скоїв замах на національну безпеку США.

Пряма мова спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі: "Наскільки нам відомо, і ми перевіримо чи це дійсно так, з боку Ради національної безпекине було жодних обґрунтувань для того, щоб президент відкликав допомогу, схвалену Конгресом США на двопартійній основі. 

У такому випадку президент вирішив використати її самостійно як важелі впливу.

Ми підтримали надання військової допомоги в інтересах нашої національної безпеки.

Тож це підрив нашої національної безпеки".

Що цьому передувало: 27 вересня демократи з Палати представників США висунули вимогу від Білого дому надати інформацію, пов'язану з призупиненням воєнної допомоги Україні.

Конгресмени хотіли дізнатися, коли Білий дім прийняв рішення і якими політичними причинами адміністрація при цьому керувалася.

Передісторія:

  • Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • 29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.
  • 12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.
  • 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.
  • Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.
  • У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Українська правда

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Теми: Трамп імпічмент США Україна


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