Імпічмент у США: демократи з’ясовують, чи Трамп власноруч загальмував допомогу Україні

У середу, 2 жовтня, розпочалося розслідування у зв’язку з процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

Лідери демократів у Конгресі з’ясовують, чи заморожування військової підтримки для України було особистим рішенням президента.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Аби з'ясувати, чи були підстави для замороження військової допомоги Україні, Конгрес вимагає у Білого дому документи.

Якщо Трамп одноосібно прийняв відповідне рішення, то, на думку демократів, він скоїв замах на національну безпеку США.

Пряма мова спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі: "Наскільки нам відомо, і ми перевіримо чи це дійсно так, з боку Ради національної безпеки не було жодних обґрунтувань для того, щоб президент відкликав допомогу, схвалену Конгресом США на двопартійній основі.

У такому випадку президент вирішив використати її самостійно як важелі впливу.

Ми підтримали надання військової допомоги в інтересах нашої національної безпеки.

Тож це підрив нашої національної безпеки".

Демократів непокоїть, що рішення про замороженння військової допомоги Україні Трамп прийняв одноосібно. Щоб з'ясувати, чи були для цього підстави, Конгрес вимагатиме у Білого дому надати документи, що стосуються цієї справи. Більше про розвиток подій розповідає @OstapYarysh pic.twitter.com/hQsm2Gzjjs — Голоc Амepики (@chastime) October 2, 2019

Що цьому передувало: 27 вересня демократи з Палати представників США висунули вимогу від Білого дому надати інформацію, пов'язану з призупиненням воєнної допомоги Україні.

Конгресмени хотіли дізнатися, коли Білий дім прийняв рішення і якими політичними причинами адміністрація при цьому керувалася.

Передісторія:

Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

29 серпня стало відомо, що Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

12 вересня Державний департамент США cхвалив виплату 141,5 мільйона доларів Україні.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив текст скарги неназваного співробітника американських спецслужб на порушення під час телефонного дзвінка Трампа з Зеленським.

Анонімний інформатор звинуватив Трампа в тому, що він відмовив у допомозі Україні, щоб змусити українську владу розслідувати обставини, які, як сподівався Трамп, могли б завдати політичної шкоди колишньому віце-президенту і головному супернику Трампа на виборах-2020 Джо Байдену.

У телефонній розмові Трамп наполегливо натякав Зеленському на розслідування діяльності сина Джо Байдена Данкана Хантера в Україні, який входив до складу наглядової ради української газової компанії Burisma, причетної до корупційних схем.

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Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови