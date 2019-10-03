Зеленський – протестувальникам: Я чую вас, і ніколи не здам Україну

Президент Володимир Зеленський каже, що чує голос протестувальників, але закликає їх "не піддватись на маніпуляції і провокації", а також запевняє, що ніколи не здасть інтереси країни.

Джерело: звернення глави держави, оприлюднене у четвер

Пряма мова: "Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест. Я чую вас, і повірте, я ніколи не здам Україну. В той же час я дуже прошу усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, і повернути собі можливість по грабунку, стати жертвами політичного переслідування та уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде. Все буде Україна!"

Що передувало: Увечері 2 жовтня на Майдані Незалежності в Києві зібралося кілька тисяч людей, не згодних із діями президента. Протестувальники також прийшли під стіни Офісу президента, вимагаючи не допустити капітуляції України перед агресором. Вони скандували "Зелю, геть!" та "Імпічмент".

Передісторія:

1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Уже 2 жовтня на зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Три фракції Верховної Ради заявили, що чекають від президента Володимира Зеленського особистого прояснення у парламенті своєї позиції щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Народний депутат з фракції "Слуга народу", глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко назвав безпідставною вимогу частини фракцій до президента Володимира Зеленського прозвітувати про свою діяльність перед Верховною Радою.

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