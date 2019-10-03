"Слуга народу" нагадує: президент сам вирішує, коли звітувати перед Радою

Народний депутат з фракції "Слуга народу", глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає безпідставною вимогу частини фракцій до президента Володимира Зеленського прозвітувати про свою діяльність перед Верховною Радою.

Джерело: пост Яременка у Facebook

Пряма мова: "Хочу відповісти своїм колегам з фракцій "Голос" і "Європейська солідарність", які вимагають чи то звіту про ситуацію на переговорах з Росією чи то визначення директив для президента України як вести ці переговори…

Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо "формули Штайнмаєра" і, як виглядало з заяв більшості з них, сприйняли їх. Але, схоже, не змогли переконати свої фракції".

Деталі: Яременко пояснює свою логіку законодавством: "звіти" президента України перед Верховною Радою відбуваються у формі щорічних чи позачергових послань. Не на вимогу частини фракцій, а відповідно до потреби, яку визначає сам президент.

За словами нардепа "Слуги народу", віддавши на виборах перевагу Зеленському "народ України доручив йому реалізовувати свою програму". Яременко вважає, президент "має повне право обирати тактику і стратегію ведення переговорів, а публічне оголошення цієї тактики та стратегії не завжди корисне". Тим більше Зеленський, мовляв, "публічно окреслив "червоні лінії".

Пряма мова: "Насправді під акомпанемент протестів, які через власні ЗМІ вони і роздмухують, здається дехто у Верховній раді просто намагається в неконституційний спосіб перебрати на себе президентські повноваження…

…чи не буде краще дати президенту і миру шанс – не нагнітати, не висувати безпідставні з правової, політичної та правової позицій вимоги, а готуватися до роботи?".

Що передувало: Три фракції Верховної Ради заявили, що чекають від президента Володимира Зеленського особистого прояснення у парламенті своєї позиції щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Передісторія:

1 президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.

Уже 2 жовтня на зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Увечері 2 жовтня на Майдані Незалежності в Києві зібралося кілька тисяч людей, не згодних із діями президента. Протестувальники також прийшли під стіни Офісу президента, вимагаючи не допустити капітуляції України перед агресором. Вони скандували "Зелю, геть!" та "Імпічмент".

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