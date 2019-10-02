Під Офісом Зеленського значно більше людей протестували проти "Штайнмаєра"

На другий день після повідомлення президента Володимира Зеленського про узгодження "формули Штайнмаєра" в Мінську під Офісом президента зібралося значно більше людей не згодних із його діями.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Кілька тисяч протестувальників під Офісом президента протестували проти політики Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Акція "Ні капітуляції" з участю близько тисячі осіб розпочалася о 19 годині вечора на Майдані.

З Майдану учасники пішли на Банкову.

На даний час під ОП залишаються кілька сотень людей.

Що цьому передувало: Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив про "безстрокову акцію проти капітуляції", а свободівець Юрій Сиротюк оголосив про державну зраду після того, як президент Володимир Зеленський повідомив про погодження тексту так званої "формули Штайнмаєра".

Націоналісти закликали "всіх українців виходити сьогодні на Банкову".

На акції 1 жовтня були присутні кількасот осіб.

Учасники повідомили, що акція носить попереджувальний характер і що наступного дня прийдуть під Верховну Раду.

2 жовтня о 9 ранку під стінами парламенту почали збиратися націоналісти. У Раду мав приїхати Зеленський.

У Харкові ввечері зібралися понад 200 активістів громадських організацій "Національні дружини", "Традиції і порядок", "Спілка ветеранів АТО", партій "Національний корпус" та "Демократична сокира", ВО "Свобода".

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