Забудовник Вавриш: Ми з Ткаченком – партнери по Одеській кіностудії

Із 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, а його партнер по кіностудії – колишній гендиректор "1+1 медіа", а нині нардеп Олександр Ткаченко.

Про це Андрій Вавриш розповів в інтерв’ю програмі "Он воно як" для Bihus.Info.

Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.

"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які займаються виробництвом фільмів", – сказав Вавриш.

"На сьогоднішній день виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн – звук, відео, чи, скажімо, дизайн – вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно знаходитися на самому знімальному майданчику", – розповів він.

Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник – ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.

Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".

"Це недешево", – так Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.

Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії".

ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "Тревор бізнес С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.

"В цьому проекті я попросив його представляти мої інтереси", – розповів Вавриш про роль Овсія в засновниках.

Другий приватний співвласник кіностудії – ТОВ "Нова кіностудія" – записаний на британську Cinema Love Ltd.

У вересні 2019 року у британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.

Під час інтерв’ю у жовтні 2019-го на уточнююче запитання, чи належать Вавришу й Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".

Передісторія: