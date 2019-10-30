Забудовник Вавриш: Ми з Ткаченком – партнери по Одеській кіностудії
Із 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, а його партнер по кіностудії – колишній гендиректор "1+1 медіа", а нині нардеп Олександр Ткаченко.
Про це Андрій Вавриш розповів в інтерв’ю програмі "Он воно як" для Bihus.Info.
Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.
"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які займаються виробництвом фільмів", – сказав Вавриш.
"На сьогоднішній день виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн – звук, відео, чи, скажімо, дизайн – вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно знаходитися на самому знімальному майданчику", – розповів він.
Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник – ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.
Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".
"Це недешево", – так Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.
Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії".
ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "Тревор бізнес С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.
"В цьому проекті я попросив його представляти мої інтереси", – розповів Вавриш про роль Овсія в засновниках.
Другий приватний співвласник кіностудії – ТОВ "Нова кіностудія" – записаний на британську Cinema Love Ltd.
У вересні 2019 року у британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.
Під час інтерв’ю у жовтні 2019-го на уточнююче запитання, чи належать Вавришу й Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".
Передісторія:
- Андрій Вавриш товаришує з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
- У 2019 році він брався за переміщення Офісу президента з вулиці Банкової на Європейську площу – але від цієї ідеї відмовилися.
- Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомила, що Академія МВС підписала договір на будівництво з компанією "Резон", серед власників якої – компанія "Еверест" юриста і партнера Вавриша Дмитра Овсія і фірма "Ельбрус", якою керує водій Андрія Богдана Кирило Скурський. Девелопером проекту виступає "Сага Девелопмент" Вавриша.
- Вавриш заявив, що не має спільного бізнесу з Богданом і не знає, хто такий Кирило Скурський.
- Влітку ЗМІ повідомляли, що компанії, пов’язані з Вавришем ("Оболоньторгстандарт" і "Спецмехбуд 21"), будуватимуть житло на промисловій ділянці на території заводу "Арсенал", переданій у користування Генпрокуратурі.
- У 2010-2015 роках Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.
- Олександр Ткаченко, серед іншого, претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації.
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