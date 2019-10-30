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Забудовник Вавриш: Ми з Ткаченком – партнери по Одеській кіностудії

Середа, 30 жовтня 2019, 09:07
Забудовник Вавриш: Ми з Ткаченком – партнери по Одеській кіностудії

Із 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, а його партнер по кіностудії – колишній гендиректор "1+1 медіа", а нині нардеп Олександр Ткаченко.

Про це Андрій Вавриш розповів в інтерв’ю програмі "Он воно як" для Bihus.Info.

Половина акцій Одеської кіностудії належить Міністерству культури України.

"Ми працюємо над тим, щоб розвивати цей об’єкт, проводимо переговори зі студіями, які займаються виробництвом фільмів", – сказав Вавриш.

"На сьогоднішній день виробництво кіно вже трошки відрізняється від того, що було раніше. Зараз це багато в чому постпродакшн. І цей постпродакшн – звук, відео, чи, скажімо, дизайн – вони вже можуть виготовлятися в офлайні. Не потрібно знаходитися на самому знімальному майданчику", – розповів він.

Ще на початку 2018-го в кіностудії був лише один приватний співвласник – ТОВ "Нова кіностудія" (49,99%) з орбіти Олександра Ткаченка.

Наразі приватна частка поділена між двома українськими юрособами, частково записаними на закордонні компанії. 25% і 24,99% акцій кіностудії належать відповідно ТОВ "Медіа коворкінг" і ТОВ "Нова кіностудія".

"Це недешево", – так Вавриш відповів на запитання про те, скільки коштувала йому частка в кіностудії.

Офіційно ані Олександр Ткаченко, ані Андрій Вавриш не зазначені в держреєстрі власниками чи кінцевими бенефіціарами "Одеської кіностудії".

ТОВ "Медіа коворкінг", яка з минулого року володіє чвертю кіностудії, належить панамській компанії "Тревор бізнес С.А." (на неї записана і українська делевлоперська компанія "Сага Девелопмент" на чолі з Вавришем), а також юристу Дмитру Овсію.

"В цьому проекті я попросив його представляти мої інтереси", – розповів Вавриш про роль Овсія в засновниках.

Другий приватний співвласник кіностудії – ТОВ "Нова кіностудія" – записаний на британську Cinema Love Ltd.

 

У вересні 2019 року у британському реєстрі з’явилася інформація про припинення з серпня повноважень Олександра Ткаченка як особи зі значним контролем в цій британській компанії, що може бути пов’язаним з обранням його народним депутатом.

Під час інтерв’ю у жовтні 2019-го на уточнююче запитання, чи належать Вавришу й Ткаченку по 25% кіностудії, Андрій Вавриш відповів: "Так-так".

Передісторія:

  • Андрій Вавриш товаришує з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
  • У 2019 році він брався за переміщення Офісу президента з вулиці Банкової на Європейську площу – але від цієї ідеї відмовилися.
  • Програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомила, що Академія МВС підписала договір на будівництво з компанією "Резон", серед власників якої – компанія "Еверест" юриста і партнера Вавриша Дмитра Овсія і фірма "Ельбрус", якою керує водій Андрія Богдана Кирило Скурський. Девелопером проекту виступає "Сага Девелопмент" Вавриша.
  • Вавриш заявив, що не має спільного бізнесу з Богданом і не знає, хто такий Кирило Скурський.
  • Влітку ЗМІ повідомляли, що компанії, пов’язані з Вавришем ("Оболоньторгстандарт" і "Спецмехбуд 21"), будуватимуть житло на промисловій ділянці на території заводу "Арсенал", переданій у користування Генпрокуратурі.
  • У 2010-2015 роках Вавриш працював заступником директора департаменту в Київській міськадміністрації.
  • Олександр Ткаченко, серед іншого, претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВавришТкаченкобізнес
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