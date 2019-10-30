Застройщик Ваврыш: Мы с Ткаченко – партнеры по Одесской киностудии

С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер Андрей Ваврыш, а его партнер по киностудии – бывший гендиректор "1+1 медиа", а ныне нардеп Александр Ткаченко.

Об этом Андрей Ваврыш рассказал в интервью программе "Вот оно как" для Bihus.Info.

Половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры с студиями, которые занимаются производством фильмов", – сказал Ваврыш.

"На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом постпродакшн. И этот постпродакшн – звук, видео или, скажем, дизайн – они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться на самой съемочной площадке", – рассказал он.

Еще в начале 2018-го у киностудии был только один частный совладелец – ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.

Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".

"Это дорого", – так Ваврыш ответил на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.

Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Ваврыш не указаны в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии".

ООО "Медиа коворкинг", которая с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор бизнес С.А." (на нее записана и украинская делевлоперська компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсею.

"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", – рассказал Ваврыш о роли Овсея в учредителях.

Второй частный совладелец киностудии – ООО "Новая киностудия" – записан на британскую Cinema Love Ltd.

В сентябре 2019 года в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.

Во время интервью в октябре 2019-го на уточняющий вопрос, принадлежит ли Вавришу и Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Ваврыш ответил: "Да-да".

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