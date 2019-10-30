Застройщик Ваврыш: Мы с Ткаченко – партнеры по Одесской киностудии
С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер Андрей Ваврыш, а его партнер по киностудии – бывший гендиректор "1+1 медиа", а ныне нардеп Александр Ткаченко.
Об этом Андрей Ваврыш рассказал в интервью программе "Вот оно как" для Bihus.Info.
Половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины.
"Мы работаем над тем, чтобы развивать этот объект, проводим переговоры с студиями, которые занимаются производством фильмов", – сказал Ваврыш.
"На сегодняшний день производство кино уже немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас это во многом постпродакшн. И этот постпродакшн – звук, видео или, скажем, дизайн – они уже могут изготавливаться в оффлайне. Не нужно находиться на самой съемочной площадке", – рассказал он.
Еще в начале 2018-го у киностудии был только один частный совладелец – ООО "Новая киностудия" (49,99%) с орбиты Александра Ткаченко.
Сейчас частная доля поделена между двумя украинскими юрлицами, частично записанными на зарубежные компании. 25% и 24,99% акций киностудии принадлежат соответственно ООО "Медиа коворкинг" и ООО "Новая киностудия".
"Это дорого", – так Ваврыш ответил на вопрос о том, сколько стоила ему доля в киностудии.
Официально ни Александр Ткаченко, ни Андрей Ваврыш не указаны в госреестре владельцами или конечными бенефициарами "Одесской киностудии".
ООО "Медиа коворкинг", которая с прошлого года владеет четвертью киностудии, принадлежит панамской компании "Тревор бизнес С.А." (на нее записана и украинская делевлоперська компания "Сага Девелопмент" во главе с Вавришем), а также юристу Дмитрию Овсею.
"В этом проекте я попросил его представлять мои интересы", – рассказал Ваврыш о роли Овсея в учредителях.
Второй частный совладелец киностудии – ООО "Новая киностудия" – записан на британскую Cinema Love Ltd.
В сентябре 2019 года в британском реестре появилась информация о прекращении с августа полномочий Александра Ткаченко как лица со значительным контролем в этой британской компании, что может быть связано с избранием его народным депутатом.
Во время интервью в октябре 2019-го на уточняющий вопрос, принадлежит ли Вавришу и Ткаченко по 25% киностудии, Андрей Ваврыш ответил: "Да-да".
Предыстория:
- Андрей Ваврыш дружит с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
- В 2019 году он брался за перемещение Офиса президента с улицы Банковой на Европейскую площадь – но от этой идеи отказались.
- Программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщила, что Академия МВД подписала договор на строительство с компанией "Резон", среди владельцев которой – компания "Эверест" юриста и партнера Ваврыша Дмитрия Овсея и фирма "Эльбрус", которой управляет водитель Андрея Богдана Кирилл Скурский .Девелопером проекта выступает "Сага Девелопмент" Ваврыша.
- Ваврыш заявил, что не имеет совместного бизнеса с Богданом и не знает, кто такой Кирилл Скурский.
- Летом СМИ сообщали, что компании, связанные с Ваврышем ("Оболоньторгстандарт" и "Спецмехбуд 21"), будут строить жилье на промышленном участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре.
- В 2010-2015 годах Ваврыш работал заместителем директора департамента в Киевской горадминистрации.
- Александр Ткаченко, среди прочего, претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации.
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