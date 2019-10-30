Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук проти розведення: "Голос" має "точну інформацію" про обстріли Золотого

Середа, 30 жовтня 2019, 10:02
Вакарчук проти розведення: Голос має точну інформацію про обстріли Золотого

Глава партії "Голос" Святослав Вакарчук запевнив з трибуни Верховної Ради, що має докази того, що розведення сил в Золотому почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.

Джерело: виступ Вакарчука у Верховній Раді 30 жовтня

Пряма мова: "Партія "Голос" вважає помилкою рішення про розведення військ без семиденного режиму тиші і ця формальна вчорашня заява, що нібито тиша семиденна відбувається не відповідає дійсності.

Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення в тих місцях, про які йде мова".

Деталі: Вакарчук вважає, що Мінські угоди мають бути переглянуті. На думку нардепа, Україна не має підлаштовуватися під політичну кон'юктуру інших держав.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

"Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Пізніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

Чому це важливо: Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів, що згідно з домовленостями, зафіксованими в Мінську, має підтвердити місія ОБСЄ.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВакарчукГолосРозведення силЗолотеОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Вакарчук
“Океан Ельзи” присвятив пісню захисникам Маріуполя
"Зараз неможливо не бути воїном": Вакарчук розповів Rolling Stone про відважність українців
Святослав Вакарчук: Я перестав записувати звернення до росіян, це вже не має жодного змісту
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: