Вакарчук проти розведення: "Голос" має "точну інформацію" про обстріли Золотого

Глава партії "Голос" Святослав Вакарчук запевнив з трибуни Верховної Ради, що має докази того, що розведення сил в Золотому почали з порушенням семиденного режиму припинення вогню.

Джерело: виступ Вакарчука у Верховній Раді 30 жовтня

Пряма мова: "Партія "Голос" вважає помилкою рішення про розведення військ без семиденного режиму тиші і ця формальна вчорашня заява, що нібито тиша семиденна відбувається не відповідає дійсності.

Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення в тих місцях, про які йде мова".

Деталі: Вакарчук вважає, що Мінські угоди мають бути переглянуті. На думку нардепа, Україна не має підлаштовуватися під політичну кон'юктуру інших держав.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

"Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Пізніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

Чому це важливо: Одна із обов’язкових умов для розведення сил і засобів – дотримання режиму тиші протягом 7 днів, що згідно з домовленостями, зафіксованими в Мінську, має підтвердити місія ОБСЄ.