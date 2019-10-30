Вакарчук против разведения: У "Голоса" есть "точная информация" об обстрелах Золотого

Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

Источник: выступление Вакарчука в Верховной Раде 30 октября

Прямая речь: "Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины и это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит не соответствует действительности.

Мы имеем точную информацию, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь".

Детали: Вакарчук считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. По мнению нардепа, Украина не должна подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств.

Что было раньше: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.

Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.

Почему это важно: Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней, что согласно договоренностям, зафиксированным в Минске, должна подтвердить миссия ОБСЕ.