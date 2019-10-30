Вакарчук против разведения: У "Голоса" есть "точная информация" об обстрелах Золотого

Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

Источник: выступление Вакарчука в Верховной Раде 30 октября

Прямая речь: "Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины и это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит не соответствует действительности.

Мы имеем точную информацию, что буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь".