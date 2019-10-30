"Слуга народу" дозволить арештувати Дубневича

Фракція "Слуга народу" буде голосувати у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова: "Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів будуть підтримувати решту заходів, якщо прокуратура буде просити про це".

Що було раніше: 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка направив у Раду подання, за яким нардепи мають дати згоду на притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності. Згодом Рябошапка повідомив, що на етапі реєстрації у Верховній Раді зараз перебуває три подання на народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявляв, що 17 та 18 жовтня був у Раді, але не отримував копії подання генпрокурора на притягнення його до кримінальної відповідальності.

Він відкидає всі підозри та звинувачення та вважає це політичним замовленням.

Передісторія: