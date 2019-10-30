Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко

Прямая речь: "Будем поддерживать снятие неприкосновенности. И я думаю, что большинство депутатов поддержат остальные меры, если прокуратура будет просить об этом".

Что было раньше: 17 октября Рябошапка направил в Раду представление, по которому нардепы должны дать согласие на привлечение Дубневича к уголовной ответственности. Позже Рябошапка сообщил, что на этапе регистрации в Верховной Раде сейчас находится три представления в адрес народного депутата Ярослава Дубневича.

Дубневич заявлял, что 17 и 18 октября был в Раде, но не получал копии представления генпрокурора на привлечение его к уголовной ответственности.

Он отвергает все подозрения и обвинения и считает это политическим заказом.

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