Зеленський закликав не називати усіх з ОРДЛО "сєпарами"

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості інформаційної та гуманітарної політика у питанні Донбасу та Криму.

Джерело: Офіс президента, виступ Зеленського на "Форумі єдності" в Маріуполі Донецької області.

Пряма мова Зеленського: "Якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж".

"Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають "сєпарами", а в офіційній риториці вже стало нормою казати "мешканці". "Мешканці тимчасово окупованих територій". І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо "громадяни України". Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати".

Деталі: Зеленський також поскаржився, що наразі теми Криму немає у великих мас-медіа, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо.

Передісторія: