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Зеленський закликав не називати усіх з ОРДЛО "сєпарами"

Середа, 30 жовтня 2019, 12:11

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості інформаційної та гуманітарної політика у питанні Донбасу та Криму.

Джерело: Офіс президента, виступ Зеленського на "Форумі єдності" в Маріуполі Донецької області.

Пряма мова Зеленського: "Якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж".

"Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають "сєпарами", а в офіційній риториці вже стало нормою казати "мешканці". "Мешканці тимчасово окупованих територій". І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо "громадяни України". Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати".

Деталі: Зеленський також поскаржився, що наразі теми Криму немає у великих мас-медіа, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо.

Передісторія:

  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • Вранці 30 штаб ООС повідомив, що ввечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках.
  • Президент Володимир Зеленський у середу заявив, що для завершення війни на Донбасі Україна має пройти три послідовних етапи.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОРДЛОДонбас
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